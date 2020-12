Strømpris-hopp også i morgen: Skyldes ikke Tysklands-kabelen

«Ajaj! I morgen vil den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland, kalt Nordlink, bli koblet til det norske kraftnettet. Dette resulterer i et kraftig prishopp noen timer på ettermiddagen.»

Dette skrev strømselskapet Tibber i en melding til alle sine kunder tirsdag kveld (se bilder under artikkelen).

De la også ved en graf som viser et kraftig hopp - en tredobling av prisen - onsdag ettermiddag. Maksprisen vil komme klokka 17 og være på 1,34 kroner. Et lignende prishopp ventes også i morgen formiddag.

Dette skjer altså samme dag som kabelen til Tyskland settes i prøvedrift. Men er det hovedårsaken?

– Full eksport i alle retninger

– Det viktigste er at kapasiteten mellom Sør-Norge og Sverige har tatt seg opp til normalt nivå. Vi eksporterer fem ganger så mye til Sverige som til Tyskland, så det har en vesentlig større effekt på prisen, sier konserndirektør i Statnett, Gunnar G. Løvås.

Konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett. Bilde: Øyvind Lie

Utvekslingskapasiteten til Sverige har vært begrenset helt siden februar, da en sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret på et skip. Kabelen ble reparert i sommer, men i høst har vedlikeholdsarbeid på svensk side begrenset kapasiteten betydelig.

Full kapasitet kom inn i markedet først for noen dager siden.

– Dermed får Norge mer like priser som Sverige igjen. Det er for tiden knapphet på effekt i det nordiske markedet, med store variasjoner mellom høylasttimene og resten av døgnet, sier Løvås.

– Derfor er det full eksport i alle retninger ut av Norge. Det er veldig rasjonelt når magasinene er så fulle som nå: magasinene har aldri vært så fulle på denne tiden i året, sier Løvås.

Kabeltrøbbel i lang tid

Effekten av flyten på Nordlink kommer i tillegg, og ifølge Løvås er det vanskelig å måle nøyaktig hvor mye dette utgjør. Men hvis forbindelsene til Sverige hadde fungert hele året, ville vi trolig sett disse pristoppene før Nordlink ble satt i drift, ifølge Løvås.

Hele 2020 har vært preget av trøbbel med utenlandskablene både til Sverige, Danmark og Nederland. Det har ført til rekordhøye priser i våre naboland, mens Norge bokstavelig talt har flommet over av - tidvis gratis - vannkraft.

Sverige har lagt ned flere av sine atomkraftverk, olje- og gasskraftverk. Det har ført til periodevis store effektproblemer, særlig i Stockholmsområdet. Sveriges vannkraft ligger nord i landet, og det er ikke gode nok overføringer mellom nord og sør.

Det har igjen ført til milliardtap for kraftselskapene, og dermed for staten, kommunene og fylkene som eier dem. I høst ble det kjent at ledningsprosjekter på Sørvestlandet kommer til å begrense alle mellomlandsforbindelsene helt fram til 2024.

Norske priser blir mer væravhengige

Kabelen til Tyskland vil ha halv kapasitet (700 MW) fram mot årsskiftet. Deretter vil kapasiteten øke gradvis. Derfor er det ingen automatikk i at det kommer noe prishopp når prøveperioden er over om tre måneder.

– Vi må forvente mer variasjon i kraftprisen over døgnet i årene framover enn vi har vært vant til Når det er kaldt og blåser lite, blir kraftprisen høy midt på dagen. Blåser det mye, blir kraftprisen lav om natten, sier Løvås.

Etter lange forhandlinger ble det i september klart at Tyskland setter en minimumsflyt på bare 11,7 prosent på kabelen til Norge neste år. Tyskland ønsket i utgangspunktet en minsteflyt på null, men Løvås var likevel skuffet da resultatet ble klart.

– Det oppleves som urettferdig. Det burde vært grunnlag for betydelig høyere kapasitet på Nordlink, sa Løvås til TU i september.