Strømbransjens nye standardavtale slaktes av regjeringen

– De rydder ikke opp i virvaret av avtaler. Forventningen fra regjeringen er at bransjen legger fram en reell standard avtale hvor man lett kan sammenligne priser på tvers av strømselskap, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe til VG.

Overfor avisen lover hun å bli hardere i klypa dersom Fornybar Norge, strømselskapenes egen organisasjon, ikke klarer å legge en bedre avtale på bordet.

– Det er strømselskapene som tjener på dette uoversiktlige markedet og ingen andre, sier Toppe.

Fredag sendte hun og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) avtalen i retur til Fornybar Norge med beskjed om at «denne malen oppfyller ikke de politiske forventningene vi har formidlet.»

Noe av det Toppe misliker mest med standardmalen er at den åpner for at selskapene også kan ta betalt på forskudd samt at de kan velge hva de vil kalle avtalen. Hun sier at regjeringen ikke har godkjent avtalen.

Fornybar Norge tar brevet fra statsrådene på «største alvor».

– Fornybar Norge vil nå gå i dialog med både medlemmene og myndighetene for å forbedre avtalen, skriver de på sin internettside.