Klimakrav for bygg

Strengere klimakrav for bygg – kan gi nye regler for beregning av utslipp

Klimagassutslipp fra bygg spenner fra 4 til 8,2 kilo CO₂-ekvivalenter per kvadratmeter per år. Bare en del av spennet skyldes forskjeller i byggene. Referansemodeller har store svakheter og for mye overlates til skjønn. I moderne bygg er tekniske installasjoner en utslippsversting.