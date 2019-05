Streikende ungdommer: – Det er vår framtid de ødelegger

– Vår generasjon kommer til å ha det mye verre enn dagens generasjon på grunn av klimakrisen, uttaler Mina Vinje, leder i Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press til TU. Hun er en av dem som er med på å arrangere klimastreiken i Oslo.

– Miljøproblemene bare vokser og flere mennesker drives på flukt. Vi har ikke noe annen måte å si i fra på enn denne. Vi har ikke stemmerett. Derfor er det viktig at vi demosntrerer, sa hun til de streikende ungdommene foran Stortinget i Oslo fredag.

– Politikerne må høre på oss

Flere tusen ungdommer trosset regnet og klimastreiket i Oslo fredag. Foto: Erik Martiniussen

Skolestreikene startet i august, da svenske Greta Thunberg (15) protesterte alene utenfor det svenske parlamentet. Siden den gang har hundretusenvis av skolebarn over hele verden, fra Canada, til Ghana og Tyskland, meldt seg på i protestbølgen. I Norge var det vært klimastreiker i mer enn tretti byer fredag, ifølge Natur og Ungdom.

I Oslo møter TU Kathinka på 12 år, Lisa på 12, og Helga på 12 år. De er alle tre elever på Lilleborg skole på Thorshov, men streiker fra skolen til tross for øsende regn.

– Vi må vise politikerne at vi er mange som bryr oss. Jeg er veldig bekymret for framtiden, sier Kathinka. Hun får støtte av venninnen Lisa:

– Politikerne må begynne å høre på oss. Det er vår framtida de ødelegger, sier hun.

– Politikerne har ikke skjønt at de må gjøre mer enn de gjør, sier Helga.

Vil stanse oljeleting

Fredag møtte statsminister Erna Solberg de klimastreikende ungdommene. Fra scenen, foran 2.500 klimstreikende barn og unge, innrømmet hun at det må gjøres mer:

– Verden står overfor en klimakrise. Dere har arvet et problem som er skapt av oss voksne, sa statsministeren.

– Men det er mulig å håndtere, la hun til.

Ordene imponerte ikke Mina Vinje i Press.

– Jeg opplever ikke at hun tar streiken alvorlig nok og hun svarer ikke på kravene våre, sier Vinje til TU.

Flere ungdommer hadde lagd egne plakater. Her er f.v. Helga (12), Lisa (12) og Kathinka (12) som alle tre er elever ved Lilleborg skole på Thorshov. Foto: Erik Martiniussen

– Hun sier hun forstår at vi er sinte, men svarer ikke på det hun blir utfordret på. Hun sier regjeringen gjør ting, men snakker ikke om de kravene vi stiller, sier Vinje.

Elevene krever at Norge erklærer nasjonal krisesituasjon og halverer de nasjonale klimagassutslippene innen 2030. De vil også ha slutt i all leting etter ny olje på norsk kontinentalsokkel.

FN: Vi har 12 år

FNs klimapanel advarte i fjor i en ny rapport om at vi bare har 12 år på oss, om vi vil begrense katastrofal global oppvarming, til 1,5 grader over førindustrielt nivå.

Sist uke ble det klart at konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren har økt til 415 ppm, opp fra et nivå på litt over 300 ppm på starten av 1950-tallet.

Nå regner forskerne med at vi vil nå 450 ppm innen midten av århundre. Noe som ifølge FNs klimapanel vil gi en gjennomsnittlig global oppvarming på rundt 2 grader over førindustrielt nivå, innen utgangen av år 2100.

– Vi mener Stortinget må erklære en nasjonal klimakrise, sier leder Gaute Eitejord i Natur og Ungdom til TU.

– Hva er hensikten med det?

– Vi tror det vil være med på å flytte debatten og at man etablerer en mer korrekt framstilling av hva slags situasjon vi er i, sier han.

Et tredje krav demonstrantene har, er å trappe opp de årlige bevilgningene til klimatiltak i den tredje verden til 65 milliarder kroner.

– Vi må vise solidaritet med barn og unge i resten av verden som rammes av klimaendringene allerede, sier Eitejord, som nylig mottok Fritt Ords pris på vegne av Natur og Ungdom og Greta Thunberg.

Isen i Antarktis smelter

Nylig fant forskere at isen i Antarktis smelter fem gagner raskere enn på 1990-tallet. Flere steder har isen mistet hele 100 meter i tykkelse. Forskningen, som er publisert i fagtidsskriftet Geophysical Research Letters, sammenlikner 800 satelittmålinger av isen, fra 1992 til 2017, og sammenlikner disse igjen med værforhold på tidspunktet bildene er tatt. Slik har forskerne kunnet skille endringer som skyldtes vær og endringer som skyldes global oppvarming.

Ifølge forskerne har smeltingen spredt seg fra kystsonene i Antarktis til langt inn på innlandsisen. Forskerne har lenge visst at isen smelter raskt i Vest-Antarktis. Dette er igjen grunnlag for beregninger som viser at havet vil stige med minst en meter ved utgangen av århundre. Men den nye forskningen har gitt mer nøyaktig informasjon om hvor smeltingen skjer og hvor raskt den skjer.

– I deler av Antarktis har isen smeltet i ekstraordinære mengder, uttalte professor Andy Shepherd, fra Leeds Universitetet, til The Guardian i mai.

– Langs et strekk på 3000 kilometer, langs kysten av Vest-Antarktis, er vannet foran isbreene blitt for varmt, uttalte Shepherd.

De klimastreikende ungdommene i Oslo avsluttet aksjonen med et demonstrasjonstog gjennom byen.