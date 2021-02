Støtteapparatet er der verdiene blir skapt

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Stig Remøy skriver godt i TU om eksportambisjoner og verdiskaping langs kysten. Han peker på hvor viktig det er at de offentlige aktørene kjenner det lokale næringslivet og forstår hvilken kompetanse og muligheter de har. Vi i Innovasjon Norge er helt enig. Vi ser at Remøy særlig etterlyser at GIEK og Eksportkreditt skal være mer til stede lokalt; den diskusjonen overlater vi til andre.

For vår del er det viktig at Innovasjon Norge er der bedriftene er, og at vi sammen med de andre aktørene utgjør et sammenhengende, kunnskapsrikt virkemiddelapparat med godt blikk for mulighetene – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Den nære kontakten med havet har stått sentralt for næringsliv langs kysten i årtier – ja, århundrer. Vi fortsetter å satse på havet, fordi Norge – og særlig områdene langs kysten – har unik kompetanse så vel som naturgitte fortrinn nettopp der. Utslippsfrie ferger, oppdrett til havs, autonome fartøy, hydrogen og ammoniakk som energibærer og drivstoff i skip – lista over prosjekter er lang.

Må overvinne hindringer

I utlandet er konkurransen tøff og en rekke hindringer står i veien. De største utfordringene er at bedriftene mangler finansiering til å satse internasjonalt og sliter med å finne samarbeidspartnere. Undersøkelser Innovasjon Norge har gjort viser at nesten to av tre eksporterende bedrifter har møtt hindre. En av tre sier at Innovasjon Norge har hjulpet dem å overvinne minst et av disse hindrene. Vi følger bedriftene hele veien, og setter bedriftene i kontakt med nettverk og bedrifter i landene der de ønsker å satse.

Eksport begynner hjemme

Det er forbudt å gi offentlig finansiering direkte til eksportformål. Når hver fjerde bedrift som møter handelsbarrierer allikevel sier at Innovasjon Norges arbeid har hjulpet med finansiering, tyder det på at vi lokalt bidrar med mye, før bedriftene er klare til å eksportere.

Eksporten starter her, på Vestlandet. Ta for eksempel Vestdavit AS i Bergen. De har levert mer enn 2000 båthåndteringssystemer til den maritime næringen. En davit er en innretning på et skip til å henge joller og livbåter i og til å sette dem på vannet. Med hjelp fra Innovasjon Norge søker selskapet nå markedsmuligheter i varmere strøk. Tidligere har de mottatt finansiell støtte til ulike prosjekter. Det handler om å se kapital og kompetanse i en sammenheng.

Et annet eksempel er Stranda Prolog i Kristiansund som med basis i den maritime og marine klyngen på Nordvestlandet har bygget seg opp til å bli en ledende leverandør av logistikkløsninger til oppdrettsnæringen. En betydelig og voksende del av deres omsetning er fra eksport.

Gjennom vårt arbeid med bedriftene lokalt, ser vi hvordan de greier å utnytte kompetansen de har opparbeidet på tvers av næringer og for å fylle skiftende behov. Våre lokale eksperter ser at de satser langsiktig, og sammen med private kilder til finansiering, slik som bankene, bidrar vi til at bærekraftige løsninger ser dagens lys. Og når bedriftene er klare for internasjonale markeder, er vi der også. Våre folk på bakken i 24 land kjenner forholdene, de vet hva som skal til, og de er der for å bistå. Det gjør vi i godt samarbeid med GIEK og Eksportkreditt, og med alle de andre støttespillerne i Team Norway.

Et effektivt, riktig sammensatt og aktivt virkemiddelapparat er viktig for næringsutviklingen her i landet. Vi og de andre aktørene skal i tett samspill med bedriftene bidra til å løfte fram gode, lokale ideer, støtte dem i vekst og hjelpe dem inn i nye markeder. Det er det vi mener når vi påstår at eksport begynner hjemme.