Stortinget vil ha vindkraft i industriområder

I dag avga energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin innstilling til regjeringens vindkraftmelding. Alle partiene fra SV til FrP er enige om at det kan etableres vindkraftanlegg i industriområder.

Greenstat anslår at potensialet for vindkraftproduksjon i industriområder er 5-10 TWh per år. Til sammenligning ble det produsert totalt 5,5 TWh fra eksisterende vindkraftverk i Norge i 2019.

MDG og SV ber regjeringen lage en plan som viser potensialet for småskala vindkraftproduksjon i havner, langs motorveier, i industriområder og andre steder der vindkraft ikke er i konflikt med naturhensyn og urfolks rettigheter.

KS peker på norske havner

Forslaget er tidligere fremmet av KS, som særlig har pekt på havner som aktuelle for vindkraftproduksjon.

Une Bastholm, MDG-leder. Foto: Ole Christian Klamas, MDG

«Mange norske havner ligger i områder langs kysten med mye vind. De har også en utbygd infrastruktur og tilgjengelige arealer. Havnene har eksisterende kraftforbrukere, og får stadig nye kunder blant fartøy som har behov for land- og ladestrøm», skriver KS i en kronikk i TU.

– Det er dette som er framtida. Regjeringen må være med oss og si tydelig at nå stanser vi utbyggingen av vindkraft i naturen, og heller plassere vindturbinene i allerede utbygde industriområder. Her unngår du urørt natur og ødeleggelse av friluftsområder, sier Une Bastholm, partileder i MDG.

Allerede støy ved industriområder og motorveier

Hun tror mindre turbiner i småskala anlegg kan tillates tettere på bebyggelsen, siden de er lavere og mindre sjenerende.

– Det er ofte allerede mye støy her, så vindturbinene vil ikke gi ekstra støyforurensing, sier Bastholm.

Hun tror at potensialet for vindkraft i industriområder, langs motorveier og i havner er stort.

– Regjeringens vindkraftpolitikk er basert på feil premiss: At store industrianlegg skal bygges ut på fjelltoppene og viddene hvor det er mest vind, men hvor at naturinngrepene er uunngåelige. Å ødelegge mer natur nå vil bare forsterke klimakrisa og utrydde enda flere arter som opprettholder økosystemer vi mennesker er sårbart avhengige av, sier Bastholm.

Enighet om økt skatt

I innstillingen kommer det også frem at regjeringspartiene og Frp er enige om økt skatt på vindkraft og ber regjeringen komme med forslag til hvordan det kan skje.

Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland vil ha slutt på at vindkraft favoriseres over vannkraft.

– Vind er i likhet med vann en felles ressurs, og da må regelverket også harmoniseres slik at vindkraftselskapene skattlegges høyere, sier han til NTB.

Meningen er at økte skatteinntekter skal gå og gi lokalsamfunn langt mer igjen for vindkraftutbygging.

– Det kan godt hende at dette endrer vindkraftselskapenes insentiver for å etablere flere anlegg på land. I så fall er det en kommersiell avgjørelse de er best i stand til å vurdere selv, sier Halleland.