Stortinget godkjenner Kongsbergs oppkjøp av Rolls-Royce Marine

I juli i år ble det klart at Kongsberg Gruppen har inngått en avtale om å kjøpe Rolls-Royce Commercial Marine . Regjeringen skulle bidra med 2,5 milliarder kroner til oppkjøpet, under forutsetning av at Stortinget stilte seg bak.

I dag vedtok et enstemmig Storting å støtte kapitalutvidelsen og oppkjøpet.

– Vi er svært tilfreds med at et samlet storting ser den strategiske betydningen kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine vil ha for Kongsberg Gruppen og for norsk maritim industri. Kjøpet vil styrke selskapets virksomhet betydelig og vil være verdiskapende for Kongsberg Gruppens aksjonærer over tid, sier Eivind Reiten, styreleder i Kongsberg Gruppen, i en børsmelding.

Må velsignes av konkurransemyndighetene

Det eneste som gjenstår er godkjenning fra konkurransemyndighetene i flere land.

– Dette er en viktig milepæl for oss. Det betyr at vi har 50 prosent av finansieringen på plass. De øvrige 50 prosent er garantert tegnet av et

banksyndikat og større forhåndstegnede aksjonærer. I tillegg til kapitalutvidelsen som vi nå har under kontroll, gjenstår det at oppkjøpet skal godkjennes av konkurransemyndighetene i Norge og flere andre land. Vi håper å være i havn mot slutten av første kvartal neste år, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg til TU.

Overlapp

Som TU har skrevet om tidligere, er det enkelte forretningsområder som både Kongsberg og Rolls-Royce satser på. Rolls-Royce har bygget opp kompetanse og system for dynamisk posisjonering, noe også Kongsberg satser på. Broløsninger og autonomi er også satsingsområder for begge.

Hva som skjer med disse områdene, blir opp til konkurransemyndighetene å avgjøre, ifølge Lie.

– Det er svært lite overlapp mellom Kongsberg og Rolls-Royce Commercial Marine. Dette blir opp til konkurransemyndighetene å avgjøre, sier han.

Rolls-Royce Commercial Marine har om lag 3.600 ansatte og hadde en omsetning på om lag 8,9 milliarder kroner i fjor. Kongsberg Gruppen har 7.000 ansatte og omsatte i fjor for 14,5 milliarder kroner.

– Oppkjøpet er en viktig milepæl som vil gjøre oss til en mer helhetlig og strategisk og viktig leverandør i et stadig mer konkurranseutsatt globalt marked, sier Kongsbergs konsernsjef Geir Håøy i børsmeldingen.

Hovedtillitsvalgt for Tekna i Rolls-Royce, André S. Angelfoss, var veldig fornøyd med oppkjøpet de TU snakket med ham tidligere i år.

– I utgangspunktet er dette veldig positivt. Vi får en eier som har fokuset i Norge. Vi tror det er godt for norske arbeidsplasser, sa Angelfoss.