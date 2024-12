«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med ekstraordinære tiltak som kan innføres i NO2 (for eksempel bruk av flaskehalsinntekter) for å kompensere for ekstraordinært høye strømpriser i dette prisområdet,» heter det i det såkalte løse forslaget fra Rødt.

Samtlige partier stemte for, sier Rødts nestleder Sofie Marhaug til NTB.

Det er uklart hva slags tiltak dette innebærer, men Marhaug kaller dette «en klar beskjed fra Stortinget om at mer må gjøres.»

Området NO2 dekker i hovedsak Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark.

Fall i strømprisene

Etter noen dager med prissjokk på strøm faller prisene nedover på lørdag. I de dyreste områdene blir snittprisen på rundt 41 øre per kWh

Dyrest blir strømmen i den sørligste delen av Norge (prisområde NO2), hvor spotprisen i snitt vil ligge på 41,3 øre per kWh lørdag, mens den vil ligge på 40,7 øre per kWh på Østlandet, ifølge strømbørsen NordPool.

Medregnet moms gir det en pris på rundt 51 øre per kWh. I tillegg kommer elavgift, nettleie og eventuelle påslag fra strømselskapet.

For de andre delene av landet blir den gjennomsnittlige spotprisen som følger (før moms):

NO5 (Midtre del av Vestlandet): 38,6 kWh

NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 13,9 øre per kWh

NO4 (Nord-Norge): 10,4 kWh.

De dyreste timeprisene inntreffer på Østlandet mellom klokka 9 og 11 lørdag. Da vil prisen ligge på rundt 45 øre per kWh.

Torsdag kveld nådde strømprisene nye rekorder, og på det meste var spotprisen på 10,53 kroner per kWh. Etter at strømstøtten var trukket fra, måtte kunder betale 2,14 kr/kWh inkludert moms.