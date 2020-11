Stortinget åpner høringen om Equinor

Det er klart etter at energi- og miljøkomiteen på Stortinget mandag holdt et møte for å revurdere saken.

Komiteen ble møtt med sterke reaksjoner da det i forrige uke ble varslet at høringen ville gå for lukkede dører.

– Jeg er glad for at vi nå kan åpne høringen. Det er det eneste riktige i denne saken. Det er svært viktig at Stortingets oversyn over forvaltningen skjer i størst mulig åpenhet, og denne saken har åpenbart offentlighetens interesse, sier saksordfører Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Han forklarer at komiteen tok beslutningen etter en gjennomgang av hva som er presedens i lignende saker.

Høringen går av stabelen tirsdag og holdes av smittevernhensyn digitalt.

Enorme tap i USA

Bakteppet for saken er avsløringene i Dagens Næringsliv om at Equinor har tapt enorme summer i USA.

En undersøkelsesrapport fra PwC har i ettertid vist at det er snakk om et regnskapsmessig tap for Equinor på 21,5 milliarder dollar, tilsvarende 161 milliarder kroner, mellom 2007 og 2019.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener det er snakk om en av de største industriskandalene i norsk historie.

– Det er klart denne saken har offentlighetens interesse, sier han.

Det ble i forrige uke gitt vekslende forklaringer på hvorfor dørene måtte lukkes. Én forklaring som ble trukket fram, var at børssensitive opplysninger kunne komme ut, men Equinor har uttalt til Dagens Næringsliv at det ikke er aktuelt for selskapet å dele innsideinformasjon.

– Vi har ikke bedt om at en høring er lukket, sa informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor til DN torsdag.

En annen forklaring som ble brukt, var at statens eierdialog med Equinor kunne komme opp i høringen, og at slik eierdialog er unntatt offentlighet.

Opposisjonen i flertall

Det var opposisjonen på venstresiden som til slutt avgjorde at dørene skulle åpnes. Ap, MDG, Sp og SV har nemlig flertall i energi- og miljøkomiteen, selv om de er i mindretall på Stortinget.

Frp, Høyre, KrF og Venstre ønsket i stedet å sende saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen, men dette ble nedstemt.

– Vi foreslo å sende saken til åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen fordi det i løpet av helgen er blitt klart at det ligger an til at denne høringen blir noe helt annet enn det energi- og miljøkomiteen egentlig skal behandle, som er redegjørelsen til statsråden, forklarer Lene Westgaard-Halle (H).

Den formelle rammen for høringen er redegjørelsen om saken som olje- og energiminister Tina Bru (H) holdt i Stortinget 10. juni.

Komitéleder Ketil Kjenseth (V) sier han aldri har vært med på noe lignende før. Han påpeker at det ikke er noen tradisjon for å holde høringer i energi- og miljøkomiteen om statens eierstyring.

– Jeg håper det er første og siste gang energi- og miljøkomiteen har denne typen diskusjon, sier han.

Kontrollsak kan følge

Saken kan likevel lande på kontroll- og konstitusjonskomiteens bord senere.

Det skyldes at Riksrevisjonen nå er i gang med en gransking av statens opptreden som eier i Equinor. Rapporten fra Riksrevisjonen er ventet i desember og kan bli gjenstand for en kontrollsak i etterkant.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vurderer i tillegg å følge opp avsløringer som Stavanger Aftenblad og E24 har kommet med om Equinors virksomhet i Angola.