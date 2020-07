Stort kombinert bulk- og fôrfartøy bygges om og får batterier

Kryssholm brukes om sommeren og høsten til å transportere fiskefôr til oppdrettsanlegg for Biomar, men i lavsesongen brukes den som vanlig bulkskip. Nå skal den bygges om og få installert batterier.

- I og med at fartøyet brukes som vanlig bulkskip i lavsesongen, blir dette det første lasteskipet med batteridrift. Det er flere bulkskip med batteri under bygging, men dette blir det første i drift, sier daglig leder og eier i Bio Feeder, Nils Tore Øpstad Melingen, til TU..

Fôrbåten skal hovedsakelig bruke batteriene under lossing ved merdene, men det skal også være mulig å bruke batteripakken på 500 kWt til framdrift, selv om det vil ha begrenset rekkevidde.

Nye thrustere

Ombyggingen består av å installere fire nye thrustere. To av dem, de to bak, vil være nedsenkbare og vil kunne brukes til framdrift. I tillegg skal det bygges nytt maskinrom med batterier foran i skipet.

Under bulktransport kan batteriene brukes når fartøyet legger til kai, mens under fôrtransporten kan de brukes sammen med hjelpemotoren under lossing vad fôrflåten.

– Det gjør at vi kan stenge av hovedmotoren og bruke dynamisk posisjonering drevet av hjelpemotor og batteri mens vi losser. Vi bruker betydelig mindre energi på lossing med denne båten sammenlignet med andre fôrbåter, sier Melingen.

50 til 55 millioner kroner

Hele ombyggingen koster mellom 50 og 55 millioner kroner, men summen de kan få støtte av NOx-fondet til er på knappe 14 millioner kroner. Rederiet har fått drøye 11 millioner kroner fra NOx-fondet. I tillegg til batteripakken og thrusterne skal de investere i SCR for rensing av avgasser.

Tilsammen beregner rederiet at tiltakene vil redusere NOx-utslipp med 51 tonn årlig, ifølge søknaden om støtte.

Fartøyet er knappe 90 meter langt og kan frakte 3000 tonn fôr. Kryssholm er dermed blant de største fartøyene i sitt segment. Ombyggingen skal etter planen være ferdig til neste år.