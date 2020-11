Stort isfjell på vei mot britisk øy truer rikt dyreliv

Et gigantisk isfjell på størrelse med Luxembourg er på kollisjonskurs med den britiske øya Sør-Georgia i den sørlige delen av Atlanterhavet, skriver The Guardian.

Isfjellet A-68A rev seg løs fra Antarktis iskappe Larsen C for omtrent tre år siden.

Isfjellet er 150 kilometer langt og 48 kilometer bredt, tilsvarende omtrent samme størrelse som Sør-Georgia, som det nå er 500 kilometer unna.

Kjent rute

– Det er helt enormt. Det er det største i Sør-Atlanteren, sa Sue Cook, en isiolog ved det australske Antarctic Program Partnership, til The Guardian.

Hun legger til at isfjellet følger en kjent rute gjennom havet som mange andre isfjell før det, men at det er utrolig vanskelig å forutsi hvor det vil havne.

Det er også mulig at det eneste 200 meter tykke flytende isfjellet bryter fra hverandre eller strender på havbunnen.

Påvirkning på dyrelivet og økonomien

Professor Geraint Tarling fra British Antarctic Survey frykter at isfjellet vil utgjøre en alvorlig trussel mot Sør-Georgias dyreliv.

Isfjellet kan ha alvorlige konsekvenser for hvor de landbaserte rovdyrene finner mat, mens pingviner og sel kan være nødt til å reise lenger borte fra ungene sine i hekkesesongen for å finne mat, sier han til BBC.

Foto: EU Copernicus Sentinel-1

– Hvis de må ta en stor avstikker, betyr det at de ikke kommer tilbake til ungene sine i tide før de sulter i hjel, sa han til BBC.

Han påpeker at økosystemene på sikt kan komme seg, men at det er en fare for at isfjellet setter seg fast og kan bli værende der de neste 10 årene.

– Det ville utgjøre en enorm forskjell, ikke bare for Sør-Georgia-økosystemet, men også for den lokale økonomien, sier han.

Sør-Georgia er kjent for sitt rike dyreliv og har tidligere blitt rammet av et stort isfjell. Det skjedde i 2004 da isfjellet A38 kolliderte med øya. På grunn av de påfølgende endringene i økosystemet døde tusenvis av sel og pingviner.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.