Støre-regjeringen: Vil ikke godkjenne noen nye utenlandskabler

«Regjeringen vil ikke godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden».

Det skriver den nye regjeringen i Hurdalsplattformen. Der står det også at regjeringen vil utrede hvordan krafteksporten påvirker norsk forsyningssikkerhet og strømpriser, og hvilke tiltak som kan bidra til at «norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri».

Regjeringen skriver også at Statnett skal eie og drive alle mellomlandsforbindelser til utlandet. Dette har Ap og Sp allerede vært med på å inngå et forlik om i Stortinget.

Samlet plan for vann-, vind- og solkraft

De skriver også at beslutninger om utbygging av kraft og sammensetningen av den norske kraftmiksen skal være «norske, nasjonale beslutninger». Samtidig vil regjeringen «at det nordiske og europeiske kraftsamarbeidet skal videreføres og styrkes på en måte som er i tråd med Norges interesser som energi- og industrinasjon».

Plattformen sier også at staten skal ta ansvar for å få på plass infrastruktur der den trengs, og når den trengs, «herunder at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet, og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned».

Den nye regjeringen lover også å lage en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og andre energi- og infrastrukturutbygginger som krever konsesjon. Regjeringen vil også sette ned en energikommisjon som skal kartlegge behover og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha et overskudd av kraft.

Vil tillate vindkraft på land

Regjeringen lover både økt vannkraftproduksjon gjennom vedlikehold og oppgradering, mer småkraft og mer havvind. De vil også tillate utbygging av vindkraft «på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept».

Regjeringen skriver også at de vil gå gjennom lovverket for småkraft, med mål om å sikre nasjonalt eierskap.

Senterpartiet har fått gjennomslag for et løfte om en utjevningsordning for jevnere nettleie i hele landet. Regjeringen lover også lavere el-avgift.

– Å ha nasjonal kontroll på kraftpolitikken er viktig. Vi vil bruke kraft til nye arbeidsplasser, samtidig som strømprisene ikke blir for høye, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da plattformen ble lagt fram.

Vil fjerne opprinnelsesgarantiene

Regjeringen skriver også at den vil fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier. Den innebærer at produsenter av fornybar energi kan selge garantier for at kraften er ren og få en ekstra inntekt.

Siden slike garantier stort sett selges til bedrifter på Kontinentet, blir det et stort avvik mellom den faktiske strømproduksjonen i Norge (98 prosent fornybar energi), og den såkalte varedeklarasjonen for garantiene, som viser bare 11 prosent fornybar energi i Norge.

Også tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) ønsket å avvikle ordningen, som er forankret i EUs fornybardirektiv. Den forrige regjeringen fikk ikke gjennomslag for å endre dette. Hvert imot ønsker EU-kommisjonen at opprinnelsesgarantiene skal spille en mer sentral rolle i EUs klimapolitikk i årene som kommer.

– Kan ikke lage særnorske standarder

Energi Norge er svært kritisk til Støre-regjeringens ønske om å fjerne opprinnelsesgarantiene. De mener at selskaper som Yara, Green Mountain, Freyr, Telenor og Lerøy trenger ordningen for å kunne dokumentere kjøp av fornybar energi.

– Vi kan ikke lage særnorske standarder. Det vil skade både industrien og fornybarnæringen i Norge, og trolig bryte med det europeiske energisamarbeidet og EØS-avtalen, skriver administrerende direktør Knut Kroepelien i en pressemelding.

EU jobber også med tilsvarende ordninger for hydrogenproduksjon, og uten opprinnelsesgarantier kan det bli vanskelig for norsk industri å få eksportert flere typer varer, mener Energi Norge.

Støre-regjeringen lover også å «ta aktivt del i diskusjonene» om hvordan EUs CO2-kvotemarked (ETS) skal utvikles «for å ivareta interessene til norsk industri». Dette handler trolig om at Norge kan bli pålagt å avvikle ordningen med CO2-kompensasjon når EU innfører sin karbontoll.