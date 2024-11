– Målet er at vi har det drivstoffet og det sprengstoffet vi trenger for norsk våpenproduksjon. Vi vet også at mange andre land trenger produksjonen fra denne virksomheten til sin egen produksjon. Så dette er et av de viktige områdene hvor Norge kan bidra til forsvarsevnen i hele Nato-alliansen, sier Støre.

Som en del av regjeringens forsvarssatsing utforsker de muligheten for at selskapet, en av Europas to høyeksplosivprodusenter, skal få bygge en ny fabrikk i Asker kommune. Det blir ikke ved tettstedet Sætre på Hurumlandet, der dagens fabrikk ligger. Der er det ikke plass.

En mulighetsstudie, som skal være ferdig innen nyttår, skal blant annet undersøke geografisk plassering, krav til infrastruktur og miljøhensyn ved bygging av et nytt produksjonsanlegg.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik sparte Porsche-senteret i Oslo 175000 kWh i året

Det skal også gis bevilgning til en underleverandør av Chemring Nobel som produserer heksamin. Det er en viktig ingrediens i produksjonen av avanserte høyeksplosiver, deriblant artillerigranater, panservern og rakettmotorer, som Ukraina etterspør i krigen mot Russland, ifølge regjeringen.

– En nødvendighet

– Chemring Nobel er en viktig bedrift for norsk og alliert forsvarsindustri. Jeg er blitt orientert om produksjonen og utvidelsene som nå pågår der, sier Støre til NTB om besøket på fabrikken torsdag.

Sprengstoffprodusentens produksjonskapasitet skal mer enn dobles i løpet av de neste to til tre årene. Det med støtte fra norske myndigheter og EU, står det i regjeringens veikart for økt produksjonskapasitet i forsvarsindustrien.

– Nå skal de levere sin analyse til oss på nyåret, svarer Støre på spørsmål om det blir ny fabrikk.

Milliardstøtte til den norske rakettmotor- og ammunisjonsprodusenten Nammo, og deltakelse i EUs ammunisjonsprogram ASAP, er blant tiltakene i regjeringens nye forsvarsplan.

– Alle land må gå gjennom sin egen forsvarskapasitet, og Norge har vedtatt enstemmig en forsvarsplan som legger opp til forsterket kapasitet i alle sektorer, og det er en nødvendighet i lys av Russlands kraftige opprustning og krigføring i Ukraina, sier Støre.

Skal skalere opp forsvarsindustrien

Besøket på Sætre er en oppfølging av møtet statsministeren og forsvarsministeren hadde med representanter fra norsk forsvarsindustri i forrige uke, opplyser regjeringen.

– Dette er en krig der industriell kapasitet kan avgjøre utfallet. Vi har full tillit til at norsk forsvarsindustri vil fortsette å levere. Regjeringen vil hjelpe til, slik at vi sammen kan trygge Norge og bistå Ukraina i deres frihetskamp, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding etter møtet.

Statsministeren understrekte på sin side viktigheten av samarbeid mellom regjeringen og norsk industri.

– Regjeringen samarbeider tett med forsvarsindustrien for å skalere opp produksjonen. Det vil vi fortsette med. Det er viktig for at vi skal kunne møte norske, allierte og ukrainske behov, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).