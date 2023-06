Store millionoverskridelser ved flere NTNU-fakulteter

50 stillinger ved de mest utsatte fakultetene kan bli kuttet som følge av trang økonomi. Trolig blir det enda mer, skriver Khrono.

Tertialregnskapet viser at det i årets første fire måneder har vært et merforbruk ved NTNU på totalt 29 millioner kroner, heter det i et notat fra dekanmøtet. Fakultetene og Vitenskapsmuseet har et merforbruk på 77 millioner kroner. Fellesadministrasjonen har derimot et mindreforbruk på 48 millioner kroner. Dermed blir merforbruket sett under ett 29 millioner kroner.

Universitetsavisa har tidligere skrevet at Fakultetet for Naturvitenskap (NV) anslår at de må kutte 20 stillinger i løpet av noen år og at Fakultet for ingeniørvitenskap må redusere antallet stillinger med mellom 10 og 20 stillinger.

– Vi er bekymret for hva den økonomiske situasjonen gjør med arbeidsbelastninga for de ansatte, sier nestleder Thomas Ferstad i NTL NTNU.

Direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad, sier de har strammere økonomiske rammer ved NTNU, men at de har kontroll på den økonomiske situasjonen etter første tertial.