Støre innrømmer pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innrømmer pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen. Det sa han etter et frokostmøte med reindriftsutøvere fra Fosen fredag.

Fosen-aksjonistene protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.

– Dette kan vi ikke leve med

Støre ber om å ba om å bli trodd på at de har jobbet med dommen siden den kom – og at de har jobbet med å sørge for at de folkerettighetsforpliktelsene blir etterfulgt.

– Det som er situasjonen i dag, er at det blir de ikke. Det er et brudd på menneskerettighetene og det kan vi ikke leve med, sa statsministeren.

Han sier dommen, slik den er gitt fra Høyesterett, slår fast at konsesjonen – slik den er gitt -krenker de rettighetene som samene har etter de konsesjonene som skal følges og at det er et brudd på menneskerettighetene.

– Dommen sier også at man må vurdere avbøtende tiltak for å ikke være i en slik situasjon. Og det er det vi må ha full oppmerksomhet på. Jeg har sagt at jeg utelukker ikke noen tiltak i den sammenhengen.

– Det må vi gjøre på en sånn måte hvor prosessen og det arbeidet blir forstått og akseptert av de som er direkte berørt, sier Støre.

Markering på Slottsplassen

Fosen-aksjonistene skriver i en pressemelding at fredag blir siste aksjonsdag. Aksjonistene skal ha siste markering på Slottsplassen under Kongen i statsråd.

– Støre har lovet å sørge for at hele regjeringen skal prioritere denne saken. Derfor, på siste aksjonsdag, setter vi oss ned foran slottet under Kongen i statsråd, sier Ella Nystad, leder i NSR-Nuorat.

– Til nå i denne aksjonen har vi vært spredd utover opptil ti ulike departement, men på siste aksjonsdag skal vi endelig sitte sammen. Regjeringen skal se hvor mange vi er, de skal høre oss rope, og de skal huske den kraften som bor i oss, fortsetter Nystad.

Fosen-aksjonistene har demonstrert siden torsdag 23. februar.