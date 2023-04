Storbritannia og Nederland skal samarbeide om vindkraft

Storbritannia og Nederland skal samarbeide om et anlegg for vindkraft i Nordsjøen som skal levere energi til begge land, heter det i en pressemelding.

Nederlands energiminister Rob Jetten sier at den undersjøiske kabelen skal levere to gigawatt, nok til å forsyne to millioner husholdninger med strøm.

Storbritannias minister for energisikkerhet, Grant Shapps, sier at den nye strømkabelen vil gjøre mye for lommeboka til mange briter.

Nederland har planer om å utvide vindkraftkapasiteten til 21 gigawatt innen 2030, mens britene satser på opp mot 50 gigawatt i samme periode, framgår det av pressemeldingen.