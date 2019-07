Tok fyr: Dette bildet fra 2017 viser et MW-batteri eiet av Arizona Public Service (APS) nær Buckeie, Arizona. Et identisk batteri tok fyr i april 2019 og sendte åtte brannmenn og en politibetjent til sykehus, noe som illustrerer risikoen når nettselskap forbereder nettet for eksponentiell vekst i energikonsumet ved hjelp av gigantiske batterier til energilagring.

(Arizona Public Service)