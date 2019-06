Stor tilsynsaksjon: Stoppet arbeidet hos fem industribedrifter umiddelbart

I en tilsynsaksjon blant 160 industribedrifter over hele landet fant Arbeidstilsynet flere mangler. Hos fem av bedriftene måtte arbeidet stoppes umiddelbart.

Aksjonen rettet seg spesielt mot bedrifter innen næringsmiddelindustrien, trevareindustrien og metallindustrien, og tilsynet konsentrerte seg om å kontrollere sikring av maskiner i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.

Industrien er en næring med mange registrerte skader og ulykker, og de fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. De siste fem årene har det vært 18 arbeidsulykker med dødsfall i næringen, hvorav seks i 2018.

– Driver uforsvarlig

– Etter 160 tilsyn hos virksomheter i industrien ser vi at det fortsatt er veldig mange som driver uforsvarlig vedlikeholdsarbeid, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Hos 41 prosent av bedriftene hadde ikke virksomhetene kartlagt farer og problemer arbeidstakerne kan utsettes for ved bruk av arbeidsutstyr og maskiner, og hos 22 prosent var det ikke gitt nødvendig opplæring av arbeidstakere som skal drive vedlikeholdsarbeid av utstyr.

Hos 17 prosent av de kontrollerte virksomhetene ble vedlikeholdsarbeidet av arbeidsutstyr ikke utført på en sikker måte, og Arbeidstilsynet måtte fatte fem vedtak om stans på grunn av alvorlige mangler ved sikkerhets- eller verneutstyr.

– Ifølge våre inspektører er det som går igjen at gamle maskiner ofte mangler vern og nødstoppbryter og låsbare hovedstrømsbrytere. Hvis en maskin mangler vern, for eksempel på en dreiebenk, kan den som opererer maskinen komme borti med hender eller få hektet fast et klesplagg, og det kan få svært alvorlige og fatale følger, sier Vollheim.