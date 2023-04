– Stor risiko for at strømprisene går til himmels

Perioden vi er inne i med litt lavere strømpriser kan snart være over.

Andreas Myhre, direktøren for kraftforvaltning i energiselskapet Entelios, varsler i Dagens Næringsliv fem år med dramatikk i strømmarkedet.

– Vi har så langt i år blitt reddet av den milde vinteren. På kort sikt, og for sommeren, ser det ganske bra og stabilt ut. Men det er samtidig ganske sikkert at det ikke blir flatt vann om vi ser litt lenger fram, sier Myhre til avisen.

Han sier den fundamentale energisituasjonen i Europa vil være anstrengt i alle fall de neste fem årene.

– Tilgangen på gass østfra er helt borte. Om neste vinter blir kald, er risikoen stor for en ny runde med skyhøye rasjoneringspriser slik vi hadde i august i fjor.

Han sier det er umulig å spå om det blir sju eller ti kroner, eller enda mer, per kilowattime.

– Om sommeren blir varm med behov for energi til nedkjøling i Europa, vil vi kunne oppleve betydelig prisøkning allerede da.

Strømprisen i sørvest-Norge (NO2) toppet seg i august i fjor med en spotpris på over seks kroner per kilowattime. Siden nyttår har strømprisen i dette området ligget relativt stabilt i overkant av 1,10 kroner per kilowattime.