Stor ørepropp-test: Støykanselleringen varierer veldig

Hvert år lanseres et veldig stort antall ørepropper for lyd. Det er ikke rart, siden en liten eske på noen gram med to ørepropper i gjerne koster tusenvis av kroner. Produksjonsprosessene er godt utviklet, og det koster neppe i nærheten så mye å produsere dem. Jo flere som blir solgt, jo mer fortjeneste blir det.