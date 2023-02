Til sommeren skal Kystverket utlyse anbudskonkurranse for bygging av verdens første skipstunnel ved Stad. Interessen for å være med er stor. Over 160 representanter fra rundt 80 totalentreprenører og andre leverandører møtte opp på Gardermoen da Kystverket arrangerte leverandørkonferanse om prosjektet tirsdag.

På konferansen ble prosjektet presentert for leverandørene for å forberede dem på konkurransen.

Stadhavet er kjent som et av de mest værharde stedene langs norskekysten og kan være en stor utfordring for både store og små skip. Planer om tunnel har eksistert i mange år, men først nå skal det bli en realitet.

Tunnelen blir verdens første fullskala skipstunnel og blir 1,7 kilometer lang, 50 meter høy, 12 meter dyp og 36 meter bred. Det betyr at både lasteskip og større cruiseskip som Hurtigrutens skip kan benytte den. I tillegg blir det mulig for fritidsbåter å benytte tunnelen for sikker ferd. Tunnelen blir full av «smarte» løsninger.

Byggetiden er estimert til fem år, og den foreløpige kostnadsrammen er på rundt 2,8 milliarder kroner.

– Målet er å få utlyst totalentreprisen i løpet av tredje kvartal 2023 og muligens skrive kontrakt i løpet av tredje kvartal 2024, opplyser prosjektleder Terje Skjeppestad.

– En tilsvarende skipstunnel har aldri vært bygd før. Selv om vi er gode på tunneldrift i Norge, er dette en tunnel med helt andre dimensjoner og som bygges i et helt annet miljø enn det vi er vant til. Det tekniske utstyret skal tåle sjøvann, korrosjon og tåke – det vil si helt andre forutsetninger enn det er i en vanlig veitunnel, har Skjeppestad tidligere sagt til TU.