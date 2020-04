AMDAR-data og ECMWF

Stopp i flytrafikken fører til dårligere værmeldinger. Her er forklaringen

Færre fly over Europa byr på utfordringer ved meteorologiske institutter, som spesielt savner observasjoner for kortsiktige vind- og temperaturvarsler. Så langt har høytrykksvær og flere værballonger kompensert for færre flyobservasjoner.