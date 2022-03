Stoltenberg frykter russisk bruk av kjemiske våpen

På en pressekonferanse før Natos forsvarsministre møtes i Brussel, sa Stoltenberg at Russland fortsetter å lyve om det som skjer i og rundt Ukraina.

– Nå kommer de med absurde påstander om biologiske laboratorier og kjemiske våpen. Det er enda en løgn, sier Nato-sjefen, som er bekymret for at russerne selv kan ta slike våpen i bruk.

– Jeg er bekymret for at Moskva kan gjennomføre en falskt flagg-operasjon som kan inkludere kjemiske våpen, sier han.

En slik operasjon gjennomføres for å beskylde motparten for å stå bak og kan brukes som påskudd til å angripe som «svar».

Stoltenbergs uttalelse kom etter at han sa at Nato «i flere måneder har avslørt Russlands (...) løgner».

– De påsto at de ikke hadde planer om å invadere Ukraina, men de gjorde det. De påsto at de skulle trekke styrkene tilbake, men de sendte inn flere. De påstår at de beskytter sivile, men de dreper sivile, sa generalsekretæren.

Før onsdagens møte – der også Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov og Natos partnere Georgia, Sverige, Finland og EU deltar – gjentok Stoltenberg alliansens støtte til Ukraina.

– Ukraina har en grunnleggende rett til å forsvare seg, noe som er nedfelt i FN-charteret. Nato-landene vil fortsette å støtte opp om denne retten og bidra med utstyr og økonomisk og humanitær bistand, sa Stoltenberg. Han gjorde det også klart hvem som har det i sin makt å stanse krigen umiddelbart.

– Putin kan avslutte krigen nå. Han kan trekke alle styrker tilbake, og det ber vi ham om å gjøre.