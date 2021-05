Stiger temperaturen 3 grader, kan «dommedagsbreen» smelte

Et av de virkelig store spørsmålene er hvor stor havnivåstigning vi kan forvente som følge av global oppvarming. Det har det kommet mange teorier opp gjennom årene. Nå har vi fått noen flere.

I denne ukens utgave av Nature kommer to forskjellige forskergrupper med nye beregninger, som er med på å gi en slags økt forståelse, men uten at saken sies å være avgjort, spesielt når det gjelder Antarktis, som er den store jokeren.

En forskergruppe ledet av Robert DeConto ved University of Massachusetts Amherst i USA konkluderer med at hvis den globale oppvarmingen holdes under 2 grader, vil smeltingen av Antarktis gjennom hele det 21. århundre forbli på samme nivå som den er i dag.

Bare 8–9 cm ved 2 grader

Antarktis alene vil således bare bidra med en havnivåstigning på 8 cm i 2100 ved en oppvarming på 1,5 grader, og 9 cm ved en oppvarming på 2 grader.

Men hvis oppvarmingen stiger til 3 grader, vil det skje et brått hopp som vil føre til Antarktis innen 2100 vil bidra til en havnivåstigning på 0,5 cm i året, hovedsakelig forårsaket av smelting fra Thwaites-breen, som i en BBC-artikkel ble referert til som «dommedagsbreen».

En annen gruppe ledet av Tamsin Edwards fra Kings College i London anslår at hvis 1,5-gradersmålet blir oppfylt, vil havnivåstigning som følge av smeltende is på land mest sannsynlig begrenses til 13 cm.

Pessimistisk: 42 cm i 2100

Når det gjelder Antarktis, konkluderer Edwards-gruppen med at det er betydelig usikkerhet. Ifølge de mest pessimistiske antagelsene kan Antarktis gi en havnivåstigning på 42 cm i 2100.

Til sammen indikerer de to studiene at det er mulig å begrense havnivåstigningen til håndterbare størrelser, men at Antarktis fremdeles utgjør et betydelig element av usikkerhet, spesielt hvis temperaturstigningen kommer over 3 grader.

Denne videoen viser en beregning av smeltingen fra Antarktis under et bestemt klimascenario. Det er bare én av mange simuleringer som brukes av Edwards-gruppen.

Artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.