Stigende gasspriser i Europa

Neste uke er det ventet uvanlig lave temperaturer i både Tyskland og Storbritannia, som er Europas to største forbrukere av gass. Det kan bety at landenes vindproduksjon faller, og at gassforbruket øker ytterligere, ifølge Bloomberg.

Europas lagringsnivå på gass har steget til rundt 57 prosent de siste dagene, ifølge Gas Infrastructure Europe. Likevel er lagringshastigheten lav som følge av det høye gassforbruket.

Det er imidlertid ingen grunn til bekymring, ifølge en analyse fra SEB Bank.

– Situasjonen ser bra ut. Fyllingsgraden er i overkant av 55 prosent sammenlignet med i underkant av 30 prosent på samme tid i 2022 og i underkant av 40 prosent i gjennomsnitt de siste 10 årene, skriver de.

Banken skriver videre at det foregår diskusjoner innad i EU for å fullstendig stanse importen av russisk gass, men at de høye gassprisene får mange land til å nøle.