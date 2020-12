Stiftepistolen er et uunnværlig verktøy. Men hvilken er best?

For små, lette oppgaver klarer du deg med en manuell maskin. En batteridrevet utgave kan skyte større stifter, og klarer mange oppgaver i hus og hage.

Stiftepistolen, som er en variant av spikerpistolen, brukes til å skyte inn klammer, så den burde vært kalt en klammerpistol. Vi har sett på tre i vanlig størrelse, og en mye kraftigere variant som kan konkurrere med spiker.

Klammere kommer i et vell av utgaver, men varierer gjerne i lengde fra 4 til 14 mm og dessverre i ulike bredder. De kraftigste er såkalt bredtrådklammer som gir større flate mot materialet de presser ned. Smalere fintrådklammere er bra når det som skal festes er sterkt nok, og helst ikke skal synes.

Alle maskinene har en sikkerhetskontakt foran slik at de bare aktiveres når kontakten er trykket inn i underlaget. En annen mekanisme er regulering av slagstyrke. Slår maskinen for hardt forsvinner stiften langt inn i f.eks. treverket. Slår den for løst vil ikke stiften holde objektet fast.

Maskinene kan avfyres når du trykker inn avtrekkeren, eller hver gang sikkerhetskontakten treffer underlaget mens du holder avtrekkeren inne. Da går det raskt.

Bosch PTK 3,6 LI: Billigst

Dette er den minste og billigste stiftepistolen i testen. Med et spenn i fintrådklammer fra 4 til 10 mm dekker den likevel de fleste behov i hjemmet. Den skyter inntil 30 slag i minuttet.

Vi synes dette er et meget godt alternativ for dem som synes manuelle maskiner er tunge. Maskinen er så liten at den ikke egner seg for utskiftbare batterier. Det eneste ankepunktet her er at Bosch ikke har gitt den USB-lading slik de gjør med mange 3,6-volt verktøy. Den har ladeindikator og vindu mot klammereservoaret. Med en pris på 679 kroner, billigere enn mange manuelle, er denne et funn.

Milwaukee M12 BST-0: Best i test

Milwaukees stiftepistol er en betydelig kraftigere sak, med en kapasitet på 6 til 14 mm klammere. Maskinen er imponerende kraftig til å bruke 12 volt.

Den kan banke inn 3000 klammere på et 3 Ah batteri om spesifikasjonene er korrekte. Det har vi ikke testet, men vi er imponert over hvor rask og kraftig denne modellen er. Rett og slett en møbeltapetserers drøm fra 1375 kroner uten batteri.

Ryobi R18ST50

Ryobimaskinen er veldig lik den fra Milwaukee, men bruker vanlige 18-voltbatterier. Med en pris uten batteri fra rundt 1300 kroner er den et godt kjøp for dem som trenger mer futt enn Boschen kan levere. Den skyter brede klammere fra 6 til 14 mm som sitter veldig godt i underlaget. Til å være 18 volt synes vi ikke den er sprekere enn Milwaukees, og den er heller ikke så presis når man stifter raskt ved å holde avtrekkeren inne og flytte maskinen.

Milwaukee M18 FNCS18GS

Dette er en stiftepistolenes Big Brother. Også prismessig, til rundt 5500 kroner. Men du verden for en kraftplugg. Den skyter ikke vanlige klammer, men kramper, altså smale bøyler, fra 9,5 mm til 38 mm. Du kan se på dem som en slags dobbel spiker som gjør at ting fester seg veldig godt.

Når du dunker av gårde med lange kramper får du en imponerende rask festeeffekt. Men selvfølgelig når du fester noe ikke altfor tykt til underlaget.