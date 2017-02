Stiftelsen ønsker å styrke norsk teknologi. Men nesten ingen kjenner til millionene som skal deles ut

Opp til 10 millioner kroner og opp til 75 prosent av et teknologiprosjekts totale kostnad. Det er hva den ganske så ukjente Stiftelsen Teknologiformidling kan hjelpe norske bedrifter med.

Stiftelsen har et ønske om å gjøre små og mellomstore norske bedrifter konkurransedyktige. Nå forsøker de å gjøre seg kjent.

– Det er ikke så mange som kjenner til oss og vi ønsker at folk skal vite at det finnes en slik mulighet som oss. Det ville være synd om det finnes bedrifter der ute som kunne kommet seg videre om de kjente til oss, sier Grete Hals, én av to i administrasjonen til Stiftelsen Teknologiformidling.