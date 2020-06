Sterk anbefaling fra klimaråd: La olje og gass i Nordsjøen bli liggende

Danmark er på feil kurs hvis vi med den ene hånden vedtar verdens mest ambisiøse klimamål og med den andre åpner opp oljekranene i Nordsjøen. Derfor skal fremtidig dansk utvinning av råstoffene stanses, og alle fremtidige anbudsrunder skal avlyses.

Dette anbefaler Klimarådet i en ny rapport (PDF) som vurderer klimaperspektivene ved å gjennomføre eller avlyse den såkalte åttende anbudsrunden for nye lisenser for leting og produksjon av olje og gass i Nordsjøen:

«Danmark ønsker med sin nye klimalov og 70-prosentsmålet å være et foregangsland på klimaområdet. Men Danmarks troverdighet som foregangsland kan raskt erodere hvis vi fortsetter med å ekspandere olje- og gassaktivitetene», skriver Klimarådet.

Utsatte lisenser

Rapporten kommer etter at regjeringen i januar 2020 utsatte en beslutning om å dele ut lisenser til ett eller flere av de fire selskapene som hadde kommet med anbud. Formålet var å skaffe et bedre beslutningsgrunnlag, samt å koordinere beslutningen med de kommende klimahandlingsplanene.

Klimarådet melder tilbake at vi ikke kan skille nordsjøeventyr fra klimaambisjonene til de danske myndighetene i København:

«Derfor er det fare for at Danmarks status som foregangsland oppnådd gjennom ambisiøse nasjonale utslippsreduksjoner, vannes ut ved å fortsette med anbudsrundene i Nordsjøen. Samtidig kan troverdigheten rundt 70-prosentmålet forvitre internt i Danmark, og hvis bedrifter og innbyggere tolker fortsatt oljejakt som manglende politisk vilje bak målet, er det fare for at de vil holde igjen for de nødvendige grønne investeringene», skriver Klimarådet.

Ifølge Peter Møllgaard som er leder for Klimarådet, vil andre land nødvendigvis måtte produsere mer olje og gass hvis Danmark produserer mindre:

«Men Klimarådets analyse viser at en avlysning av 8. anbudsrunde vil ha en gunstig effekt for klimaet, og vi finner det svært usannsynlig at en avlysning i praksis skulle være skadelig for klimaet», sier Peter Møllgaard ifølge en melding.

Slik er prognosene for olje- og gassproduksjonen i Danmark. Den mørkeblå delen av grafen er omfanget av 8. konsesjonsrunde. Foto: Danmarks Klimaråd

Produksjonen vil ikke føre til store utslipp i 2030

Selv om Klimarådet anser at anbudsrunden vil medføre mindre tillitt og grønne investeringer fra danske innbyggere og bedrifter, vil selve produksjonen ikke føre til store CO 2 -utslipp:

«Produksjonsmengdene i 8. anbudsrunde er i seg selv ikke store. På bakgrunn av estimatene fra Energistyrelsen, anser Klimarådet at selve produksjonen vil bidra med utslipp på ca. 0,02 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i år 2030».

Det tilsvarer ca. én promille av de 23 millioner tonn CO 2 som Danmark kan slippe ut om 10 år ifølge regjeringens klimaambisjon, skriver Klimarådet, og utdyper at anbudsrunden ikke vil ha «nevneverdig betydning» for regjeringens muligheter til å oppfylle 70-prosentmålsetningen i 2030.

Dette betyr ifølge analysesjef Otto Brøns-Petersen i den borgerlig-liberale tenketanken CEPOS, at det slett ikke er noen mening i at Klimarådet anbefaler å avlyse fremtidige anbudsrunder:

– Jeg synes ikke at det helt gir mening. Særlig fordi det jo ikke bidrar til reduksjonsmålene våre. De utslippene som vil være knyttet til de drivstoffene som utvinnes i Nordsjøen, teller ikke med i det danske regnskapet – de bidrar ikke til det 70-prosentmålet som Klimarådet selv anbefaler.

Ifølge ham bommer rådet på målsetningen, men han innrømmer likevel at en avlysning kunne føre til mindre utslipp globalt:

– Avhengig av hvilke målsetninger man velger, kan avlysningen godt være fornuftig. Hvis Danmark ville gå foran og se på det globale klimaavtrykket, så kunne det være litt mer fornuftig, men jeg har vanskelig for å se hvorfor Klimarådet dermed anbefaler en så snever målsetning som ikke tar hensyn til utslippene i omverdenen – altså 70-prosentmålet.

Lavere dansk produksjon fører til utslipp andre steder

Det er nettopp mer den globale dimensjonen enn den nasjonale som er grunnlaget for Klimarådets anbefaling, understrekes det i rapporten.

En nasjonal dansk stans for ytterligere utvinning av olje og naturgass kan motivere andre land til å gå i samme retning, og Klimarådet beskriver det som en «gyllen mulighet» til å øke troverdigheten til dansk klimapolitikk:

«En dansk stans i ytterligere leting i Nordsjøen kan virke som et kraftig signal i internasjonal klimapolitikk, og kanskje rett og slett oppmuntre andre land til å følge etter,» heter det fra Klimarådet.

Selv om en dansk produksjonsstans kan inspirere internasjonalt, vil det også føre til at utslippene øker fra utenlandskprodusert drivstoff – altså et økt karbonutslipp», skriver Klimarådet:

«Samlet sett vurderer Klimarådet at et plausibelt anslag på karbonutslippet er 0,8 som sentralt skjønn med et slingringsmonn på pluss/minus 0,15», men utdyper at det er store usikkerheter rundt dette tallet.

Det betyr at hver gang Danmark slipper ut 100 tonn CO 2 mindre, vil utenlandsk produksjon slippe ut 65 til 95 tonn mer CO 2 .

Utslippsrate under 1: Positivt

Bransjeorganisasjonen Olie Gas Danmark mener rett ut at en avlysning av den åttende anbudsrunden vil skade klimaet på grunn av de påfølgende økte utenlandske utslippene:

«Hvis man velger å avlyse 8. anbudsrunde, vil det ikke få den gunstige klimaeffekten som noen har argumentert for. Tvert imot viser nye tall fra Copenhagen Economics at en stans for nye lisensrunder etter all sannsynlighet betyr en økning i globale CO 2 utslipp med opptil 11,2 millioner tonn CO 2 ,» skriver bransjeorganisasjonen.

I Klimarådets rapport poengterer de at beregningene deres peker på at utslippsraten er under 1, og derfor vil mindre dansk olje og gass redusere de globale utslippene. De skriver til og med at utslippsraten kan bli mindre hvis signalverdien inspirerer andre land til å redusere utslippene sine.

Men i bransjeorganisasjonen er man uenig i at signalverdien er et vesentlig moment å ta med i vurderingen. Derfor kritiserer de anbefalingen fra Klimarådet:

– De sier selv i rapporten at dette først og fremst handler om å sende signaler til verden – både til bedrifter i Danmark og til andre land. Vi er ikke enige i at man ser på signalverdi i dansk energipolitikk. Vi mener at man skal føre en effektiv klimapolitikk og ikke en signalpolitikk, forteller administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Martin Næsby.

– Prisen blir enormt høy

Det er ikke en effektiv klimapolitikk hvis tiltaket har mindre betydning for regjeringens klimamålsetning – uten å ta hensyn til de samfunnsmessige konsekvensene det vil ha, utdyper direktøren:

– De bemerker selv at det ikke får noen nevneverdig betydning – vi snakker om nesten ingenting, og prisen for det blir jo også enormt høy – prisen for Danmark blir høy for noe som bare har en signalverdi, og det synes vi er problematisk.

Ifølge rapporten beregner Klimarådet at en avlysning av åttende og fremtidige anbudsrunder kommer til å koste staten mellom 16 og 35 milliarder danske kroner (ca. 23–50 milliarder norske), men disse tallene er også usikre og for eksempel avhengig av utviklingen i oljeprisen.

«De 16–35 milliardene danske kroner er store beløp, men de dekker en periode på mer enn 20 år, og sett i lys av dette vurderer Klimarådet ikke at et slikt inntektstap er uoverstigelig for den danske statskassen», skriver de.

Direktøren i bransjeorganisasjonen er uenig:

– Det er virkelig mye penger, og det er jo tusenvis av arbeidsplasser – det er forsyningssikkerhet, det er regional utvikling og så videre.

Økonomiske vismenn: Danmark må utvinne mindre olje og gass

Selv om CEPOS ikke kan se sammenhengen i regjeringens målsetning og en avlysning av anbudsrunden, har de økonomiske vismennene ikke desto mindre i Information advart mot utvinningen av olje og gass fra Nordsjøen utfra et klimaperspektiv.

De mener at hvis regjeringen gir nye tillatelser, vil det være et paradoks. Forskere har nemlig slått fast at 80 prosent av de kjente fossile drivstoffene må forbli urørte i bakken hvis målet i Parisavtalen om å bremse den globale temperaturstigningen et godt stykke under to grader skal etterleves:

– Hvis man politisk ønsker å redusere klimapåvirkningen av dansk aktivitet ut over det i forveien ambisiøse målet om at Danmark skal bli klimanøytralt, er redusert oljeutvinning et opplagt instrument å ta i bruk», sa miljøvismannen og professoren Lars Gårn Hansen ved Københavns Universitet til Information.

Energistyrelsen vurderer at lisenser tildelt som en del av 8. anbudsrunde – hvis den gjennomføres – vil produsere olje og gass i perioden fra 2027 til og med 2043.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren for deres abonnenter. Den er tilgjengelig på norsk for abonnenter av TU Ekstra gjennom vår samarbeidsavtale.