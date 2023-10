Stellantis kjøper seg opp i kinesisk bilmerke

Stellantis legger 1,5 milliarder euro (18 mrd. kr.) på bordet for å kjøpe 21 prosent av den kinesiske bilprodusenten Leapmotor. De to skal etablere et fellesforetak hvor Stellantis får en knapp majoritetsposisjon.

Det skal sørge for at den Nederland-baserte bilgiganten får et fotfeste i det voksende kinesiske elbilmarkedet. I tillegg planlegger de å eksportere biler bygget i Kina til andre markeder.

– Vi har ikke hatt suksess i Kina, så vi foretrekker å stole på en kinesisk partner. For å vinne i Kina er det bedre å vinne sammen med et kinesisk selskap, sa Stellantis-sjef Carlos Tavares i forbindelse med nyheten, skriver Autonews.

Stellantis håper å komme raskt på beina, og få opp produksjon av biler på kort tid. Eksporten av kinesiskbygde biler kan starte allerede neste år, skriver avisen.

Dette kommer etter at Volkswagen i sommer kjøpte seg inn i den kinesiske bilprodusenten Xpeng for å få fart på sitt dårlige elbilsalg i Kina. De planlegger å ta Xpengs teknologi i biler for Europa etter hvert.

EU-granskning kan stikke kjepper i hjulene

Mens Volkswagen har som mål å selge 80 prosent elbil i Europa i 2030, er Stellatis' mål å selge 100 prosent elbiler her samme år. Biler bygget i Kina er en del av strategien for begge, men EUs pågående granskning av kinesiske myndigheters subsidiering av elbilprodusenter kan stikke kjepper i hjulene.

EU-kommisjonen mener å ha bevis for at bilprodusenter får ulovlige subsidier. Holder det vann kan det bety en kraftig økning i importavgifter på biler produsert i Kina.

Tavares mener det er er et feilgrep. Ifølge avisen sier han at man må tenke globalt, og at det er feil å legge opp til en fragmentert verden i møte med konkurranse.

Det later imidlertid til å være politisk vilje til å gjøre det vanskeligere for kinesiske bilprodusenter å selge biler i Europa.