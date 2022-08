Stellantis ble Europas nest største elbilprodusent i første halvår. De gikk dermed forbi Tesla, og snuser på posisjonen som nummer en. I dag er det Volkswagen-gruppen som er største elbilprodusent målt i antall registreringer i Europa.

Registreringene endte med 105.413 helelektriske biler, mot Volkswagen-gruppens 116.307 biler. Tesla tok tredjeplass med 78.277 biler. Dette ifølge salgsdata fra Dataforce gjengitt av Automotive News Europe.

Tallene gjelder EU, Storbritannia, Sveits, Island og Norge, men inkluderer ikke Portugal, Sverige og Finland.

For første halvår som helhet var det likevel Tesla som hadde de mest registrerte enkeltmodellene. Det ble registrert 39.969 eksemplarer av Model Y og 38.280 eksemplarer av Model 3. Stellantis' Fiat 500e kom på tredjeplass med 32.315 eksemplarer, og deres Peugeot e-208 kom på fjerde med 21.918 biler registrert.

Først på femteplass finner vi en modell fra Volkswagen-gruppen: Skoda Enyaq med 19.951 eksemplarer ifølge Dataforce.

Fiat 500e toppet listene i andre kvartal

For Stellantis var særlig Fiat 500e og Peugeot e-208 viktige for salget. Den lille Fiat-en var Vest-Europas mest registrerte elbil i andre kvartal i år, ifølge data fra bilmarkedsanalytiker Matthias Schmidt.

At Stellantis vippet Tesla ned fra toppen i perioden fra april til juni skyldes ikke bare at Stellantis har økt produksjonsvolumet. Tesla fikk på samme tid innskrenket sitt volum.

Teslas Shanghai-fabrikk har vært nedstengt i perioder i første halvår. Det har gitt et betydelig fall i registreringer av Model Y og 3 i Europa. Foto: Tesla

Myndighetene i Shanghai har ført en null-covid-strategi som førte til fullstendig lockdown etter utbrudd av koronavirus i byen. Tesla produserer det meste av sine biler som omsettes i Europa her.

Nedstengingen sendte Tesla tilbake til 2020-nivå i registreringsstatistikken i andre kvartal i år. Dette var første kvartal siden fjerde kvartal 2020 at en Tesla-modell ikke toppet registreringsstatistikken.

Teslas fabrikk i Brandenburg i Tyskland startet leveringer i mars, men produksjonen er foreløpig ikke stor nok til å kunne kompensere for nedstenging av fabrikken i Kina.

Polestar 2 gikk for første gang forbi Model 3 i antall registreringer i andre kvartal. Det til tross for at også de var rammet av lignende utfordringer som Tesla i Kina, og måtte stenge ned fabrikken sin i perioder. Polestar har nedjustert sitt produksjonsmål for 2022 med 15.000 biler til 50.000 biler som følge av nedstengingene.

Elbilandelen gikk ned

Teslas markedsandel i Vest-Europa endte på åtte prosent i andre kvartal, og dro med det ned elbilenes andel av den totale registreringsstatistikken. 12,3 prosent av alle nybilregistreringer var elbiler, en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra første kvartal.

I tillegg til dette kom følgene av krigsutbruddet i Ukraina, som førte til delemangel hos flere bilprodusenter. Dette skjedde samtidig som industrien allerede var påvirket av mangel på halvlederkomponenter. BMW og Volkswagen var blant bilprodusentene som måtte sette elbilproduksjonen i Europa på pause i perioder i løpet av første halvår.

Disse ledningsnettene fra en ukrainsk leverandør skal inn i elbiler produsert ved Volkswagens fabrikk i Zwickau i Tyskland. Da leveransene stoppet opp etter krigsutbruddet ga det produksjonsstans. Foto: Marius Valle

Ifølge Schmidts analyse var det små forskjeller mellom markedsandelene til Volkswagen-gruppen og Stellantis i andre kvartal. Volkswagen leverte 67.760 elbiler, og Stellantis 60.560 biler.

Tesla leverte 25.140 biler i andre kvartal. Dersom de hadde levert like mange som i første kvartal hadde tallet trolig passert 100.000 biler i første halvår. Schmidt sier til Automotive News at han tror Tesla vil komme tilbake med et smell i inneværende kvartal.

Med full produksjon i Shanghai og økende produksjon i Brandenburg tror Schmidt at Tesla vil ende med 200.000 biler registrert i Europa i 2022.