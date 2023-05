Det gjelder både buss, båt og tog, skriver kommunen i en pressemelding. Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV er enige om å gjøre kollektivtrafikken gratis.

De skriver selv at de er den første store norske byen som fullfinansierer kollektivtrafikken for sine innbyggere.

– For mange er og vil bilen fortsatt være nødvendig, men flere er i en situasjon hvor de kan klare seg helt uten bil eller kutte bil nummer to i husstanden. Vi håper at gratis buss sørger for at flere prøver å reise mer kollektivt i hverdagen, gjerne i kombinasjon med økt sykkelbruk, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Kommunen har som mål at minst 70 prosent av personreisene i byen skal foregå til fots, med sykkel eller på kollektivtransport.

Det er Kolombus som driver kollektivtrafikken i Stavanger-regionen, og kommunen vil nå garantere for de budsjetterte passasjerinntektene selskapet har.

Har gått med overskudd

Kommunen opplyser at de har levert store overskudd de siste årene og bygget opp et godt disposisjonsfond.

– Vi i Folkets Parti har hele tiden jobbet for gratis buss i fylkespolitikken i Stavanger-regionen uten å få gjennomslag. Det er nemlig helt nødvendig at flere velger buss eller andre transportmiddel om vi skal unngå at staten krever at det innføres rushtidsavgift igjen, sier Frode Myrhol, gruppeleder i Folkets Parti – FNB.

Rune Askeland i MDG peker på at klimautslippene må ned, og luftkvaliteten må opp.

– Aller helst vil vi at flere skal gå og sykle, og vi tror at flere kan ta sjansen på å klare seg uten bil når de vet de kan kombinere det å gå og sykle med kollektivtrafikk på dager med dårlig vær, sier Askeland.

Merkes på lommeboka

Rødts Sara Mauland sier utgiftene til reiser merkes på lommeboka til folk.

– Når kommunen nå har hatt økte inntekter fordi mange flere er i jobb, synes vi det er flott å kunne gi disse pengene tilbake til folk gjennom en belønningsordning for å reise mer klimavennlig, sier hun.

Likhetsprinsippet gjør at kollektivreisene blir gratis både inne i byen og ute i kommunen.

– Prinsippet blir at det blir gratis å komme seg til og fra jobb uansett hvor i Stavanger du bor og hvor du jobber, sier Senterpartiets varaordfører Dagny Sunnanå Hausken, som fra før har gledet seg over at bilferjene har blitt gratis.

Gulrot i stedet for pisk

Paal Kloster i SV sier gulrot fungerer bedre enn pisk for å bedre klimaavtrykket til kommunen.

– Gratis kollektivtrafikk vil få flere til å prøve ut bussen til og fra jobb, men ikke minst ellers på døgnet. Jeg er sikker på at mange av dem som nå vil gi kollektivtrafikk en sjanse på grunn av dette tilbudet, vil bli værende på bussen. Når mange flere bruker buss, er det også lettere å utvide rutetilbudet, sier Kloster.

Det er budsjettert med nærmere 200 millioner kroner i billettinntekter i 2023.