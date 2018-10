Statsadvokaten henlegger Turøy-ulykken

Ingen personer eller foretak har hatt status som mistenkt i politiets etterforskning av Turøy-ulykken, og nå har statsadvokaten bestemt seg for å henlegge saken, melder TV2.

Politiet har avhørt tidligere passasjerer og ansatte i CHC Helikopter Service, og undersøkt selskapets økonomi for å se om den kan ha påvirket service og vedlikehold. De har ikke funnet noen slik sammenheng, skriver TV2.

Statens havarikommisjon for transport konkluderte i sin rapport med at utmattingsbruddet i girboksen som var årsaken til ulykken, var en feil som ikke tidligere var forventet eller vurdert.

13 mennesker døde i ulykken som skjedde da et Super Puma-helikopter med 11 Nordsjø-arbeidere og to piloter styrtet ved Turøy på Sotra vest for Bergen.