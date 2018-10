Ifølge Statnetts beregninger er Sør-Norge godt egnet for utbygging av vindkraft. Statnett mener at det kan bygges ut hele 25-45 TWh ny lønnsom vind i Sør-Norge, uten store problemer med flaskehalser mellom dagens prisområder. Statnett presiserer at det er lite trolig at et så stort volum kan realiseres på så få år.