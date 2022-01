Statnett: Vi er ikke bekymret for kraftforsyningen gjennom vinteren

– Selv om det er lavere fyllingsgrad i kraftmagasinene enn normalt, ser vi altså at både tilgangen på vann i magasinene og tilgangen på kraft fra andre kilder er god nok til at vi ikke er bekymret for forsyningen gjennom vinteren nå, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for systemdrift i Statnett, i en pressemelding.

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet og skal gjøre vurderinger av kraftsituasjonen. Dersom det er for lite vann i magasinene, skal Statnett varsle om dette. Det gjorde de i høst, da situasjonen var stram i deler av Sør- og Vest-Norge (prisområdene NO2 og NO5).

Mellom 27. september og 18. november var magasinfyllingen så lav at det påvirket tilgangen på fleksibilitet og systemets evne til å håndtere feil.

Følger med på kulde og gasspriser

Nå ser ikke Statnett behov for å varsle ekstra tiltak.

– Samtidig kan det skje uforutsette ting, og vi følger situasjonen tett og løpende. Dersom vi får perioder med uvanlig kaldt vær, vil vi måtte revurdere situasjonen. Det samme gjelder også dersom vi på andre måter får redusert tilgangen på kraft fra områdene rundt oss, skriver Østli.

I tillegg til kulde nevner Statnett sen snøsmelting og høye gasspriser som faktorer som kan påvirke Statnetts vurdering.

Kan bli avhengig av kablene

Statnett vurderer også kraftsituasjonen i landene som Norge er koblet sammen med.

«Samtidig er god tilgang på forbindelsene en forutsetning dersom det er behov for mer import for å dekke forsyningen i Norge», skriver Statnett.

– Den enkelte kraftprodusent disponerer vannet i magasinene, og vi forutsetter at dette gjøres på en måte som sikrer tilgang på vann gjennom hele vinteren, skriver Østli i pressemeldingen.