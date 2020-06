Statnett legger om nettleia - smelteverkene mister gullrabatten

Statnett varsler at de vil endre tariffmodellen for industrikunder. I dag har industrikunder en rabatt i nettleia på alt fra 6-60 prosent. Nå skal rabatten jevnes ut til 50 prosent rabatt for alle.

Det slår negativt ut for de aller største strømforbrukerne, som smelteverkene til Hydro, Alcoa og Elkem, som i dag har 60 prosent rabatt.

– Dette er dramatisk for aluminiumsindustrien. Flere av våre verk har en krevende lønnsomhet som blir betydelig forverret av økningen i nettleie vi har sett de senere år, sier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro.

– Årlig økning på 250 millioner

Han sier at sammenlignbar industri i Tyskland har en 90 prosent reduksjon på nettleia, noe som gjør konkurransen skjev.

– Vår virksomhet i Tyskland har betydelig bedre rammevilkår. Statnett har økt nettleia gradvis, og fra 2018 til 2022 har både kaka blitt større og aluminiumsindustriens andel har økt. For oss tilsvarer det fra 2022 en årlig ekstrakostnad på 250 millioner kroner om man sammenligner med årene før 2018, sier Molland.

- For oss tilsvarer det en årlig økning på 250 millioner kroner om man sammenligner den nye nettleia med årene før 2018, sier Halvor Molland i Hydro. Foto: Digi.no

Hittil har kraftkrevende industri hatt en storforbrukerrabatt fordi det er en fordeler for kraftnettet med store, stabile strømforbrukere. Nå skal alle industrikunder i stedet ha samme rabatt.

Kjenner seg ikke igjen i Hydros tall

– Det handler om at tariffen skal være begrunnet i nettmessige forhold. Det er nyttig å ha store, stabile forbrukere, men de har også nytte av oppgraderinger vi har gjort, og det er rimelig at de skal være med på spleiselaget, sier Henrik Glette, kommunikasjons - og samfunnsdirektør i Statnett.

Han mener at 50 prosent er maksimal rabatt innenfor det regelverket vi er underlagt, og peker på at mange bedrifter ikke får noen rabatt, mens Hydro tidligere har hatt opptil 90 prosent reduksjon. I tillegg får Hydro rabatt for å være tilknyttet nært kraftproduksjonen.

Glette reagerer på Hydros beregninger om en økning på 250 millioner kroner.

– Framstillingen av tallet er spekulativ og vi synes dette utspillet er underlig, spesielt med tanke på at også Hydro neste år får en redusert nettleie, sier Glette.

Han mener at Hydro har gjort en «overdreven sammenligning» av den gang de hadde opp mot 90 prosent rabatt og nettleia var svært lav, og den rabatten de nå får.

– Hydros anslag ikke handler om gårsdagens vedtak, men er basert på fremtidige tariffer som ennå ikke er vedtatt, og hvor mange forhold spiller inn.

Utsetter nettleie pga korona

Han presiserer også at tariffen for 2022 ikke er vedtatt, og at satsen neste år skal settes ned med 20-25 prosent på grunn av korona-situasjonen.

Henrik Glette, kommunikasjons - og samfunnsdirektør i Statnett. Bilde: Øyvind Lie

– Også Hydro vil ligge an til redusert nettleie neste år med det vedtaket som ble gjort i går, sier Glette.

Molland mener derimot at det er en sannhet med modifikasjoner:

– Statnett vil gi en utsettelse i 2021, men det vil bli tatt inn igjen i senere år, sier Molland.

Glette bekrefter at pengene skal tas inn igjen over flere år:

– Når vi ser at industrien har en vanskelig tid, bruker vi muligheten vår til å føre mindreinntekt, redusere tariffen og spre effekten over flere år, sier Glette i Statnett.