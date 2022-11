Statnett endrer vurderingen av energisituasjonen fra «stram» (gul) til «normal» (grønn) og sier at det nå er lite sannsynlig at man må rasjonere kraft i Sør-Norge denne vinteren.

Store nedbørsmengder gjennom høsten, redusert forbruk og lav kraftproduksjon fra vannmagasinene har bidratt til en bedret situasjon for denne vinteren. Sør-Norge har også hatt god nok tilgang på import fra nabolandene og Nord-Norge.

12,7 TWh regn på sju uker

Magasinfyllingen i Sør-Norge var svært lav ved inngangen til høsten. Men nå har fyllingsgraden i Sør-Norge steget med 22,1 prosentpoeng på sju uker.

Det tilsvarer 12,7 TWh, og magasinfyllingen er nå over mediannivået for prisområdene NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet). For hele Sør-Norge samlet er fyllingsgraden 2 TWh under medianen.

Samtidig understreker Statnett at det er stor usikkerheten i det europeiske energimarkedet også opp mot neste vinter.

– Det er også god fyllingsgrad i europeiske gasslagre, og vi er derfor noe mindre bekymret for importsituasjonen nå. Samtidig vet vi at det er stor usikkerhet knyttet til gasstilgangen foran neste vår og vinter. Vi vil derfor følge situasjonen tett sammen med energimyndighetene også videre framover, skriver Statnett-sjef Hilde Tonne i en pressemelding.

Høyeste eksport på ti år

Siden sommeren har Sør-Norge hatt uvanlig lav kraftproduksjon, mye import og lavt forbruk. Kraftprodusentene har spart på vannet.

Forrige uke falt temperaturen, og strømforbruket økte. Dermed ble det også produsert mer kraft fra norske vannkraftverk i uka som gikk.

Den høye produksjonen førte til mye eksport av kraft ut fra Norge, nærmere bestemt 705 GWh, noe som er høyeste nettoeksport for denne uka gjennom de siste ti årene.

Det var særlig stor eksport fra Midt- og Nord-Norge til Nord-Sverige, der islegging av elver ga mindre strøm fra elvekraft.

Selv om strømprisen gikk kraftig opp i hele landet, hadde Norge et lavere prisnivå enn resten av Norden og kontinentet, ifølge NVE.

– Nå går vi inn i den perioden av året hvor vi normalt bruker vannet vi har spart på gjennom høsten, skriver avdelingsdirektør Inga Nordberg i NVE. Foto: Odd Richard Valmot

Nå begynner tappesesongen

Fyllingssesongen er normalt over i november. Etter dette kommer nedbøren vanligvis som snø i områdene hvor vannkraftmagasinene ligger.

– Nå går vi inn i den perioden av året hvor vi normalt bruker vannet vi har spart på gjennom høsten, skriver avdelingsdirektør i NVE, Inga Nordberg.

NVE deler vurderingen om at ressurssituasjonen er bedret og at det er svært liten sannsynlighet for rasjonering.

– Fordi det fremdeles er stor usikkerhet i Europa, vil vi overvåke kraftsituasjonen nøye gjennom vinteren. Det er fortsatt viktig at vannkraftprodusentene tar høyde for usikkerheten i det europeiske kraftsystemet framover, både denne vinteren og neste, sier Nordberg.

NVE skriver at kraftsituasjonen i Norge det neste halvåret vil være avhengig av været og de urolige forholdene i Europa. De advarer om at situasjonen i det sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren.

– Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene kan ligge på et høyt nivå også framover i tid, skriver NVE.