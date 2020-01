Statnett gir grønt lys for raskt elektrifisering av Troll B og C og Oseberg

Statnett varsler i dag at de vil legge til rette for at feltene Troll og Oseberg kan elektrifiseres før de planlagte nettutbyggingene i Bergensområdet.

Men da på særskilte vilkår: Equinor må selv betale for utbedring av omformerstasjonen på Kollsnes, og de må godta en lavere prioritet enn andre kunder og blant annet forvente utkoblinger «momentant og uten varslingstid».

Det går fram av et brev som Statnett har sent til NVE og Olje- og energidepartementet i dag.

Skal ikke gå ut over andre kunder

Equinor presenterte i dag sin nye klimaplan, for innebærer å elektrifisere en rekke plattformer og landanlegg i årene som kommer. Equinor ønsker å elektrifisere både Troll B og C innen utgangen av 2022, og Oseberg i 2024.

Men ifølge Statnett er det ikke er forsvarlig å knytte Troll B, C og Oseberg til dagens nett, og Statnett forventer ikke å få konsesjon til en eventuell ny, stor nettutbygging i Bergensregionen før rundt 2025. Altså tre år etter at Equinor ønsker å elektrifisere Troll B og C.

I tillegg forventer man en byggetid på 3-4 år for et stort nettanlegg til Kollsnes.Derfor har Statnett jobbet for å finne løsninger som gjør at Equinor likevel kan knytte seg til dagens nett.

– Forutsetningen er at dette ikke skal gå ut over alminnelig forsyning i området, sier konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen, i en pressemelding.

Vil har Troll på strøm om tre år

Statnett har i utgangspunktet ikke lov til å sette slike særlige vilkår. Derfor ber de Reguleringsmyndigheten i NVE og Olje- og energidepartementet om å vurdere et unntak.

Legging av elkabel mellom Troll A og Kollsnes da plattformen i 2015 fikk tilført mer kraft fra land. Bilde: ABB

– Tidlig tilknytning betyr blant annet at vi kan koble ut installasjonen ved behov, for å sikre alminnelig forsyning. Equinor har reserveforsyning, sier Borgen.

Statnett foreslår følgende vilkår for at Equinor kan koble til de aktuelle plattformene:

Troll B, C og Oseberg vil kobles ut før andre kunder.

Plattformene vil også kunne kobles ut for å avlaste nettet ved en akutt eller forventet knapphet på overføringskapasitet. Det gjelder også utkobling for vedlikehold og ombygginger i nettet.

Dersom nettsituasjonen krever det, vil utkobling kunne skje momentant og uten varslingstid.

Equinor må betale for installasjon av systemvern, samt drift, vedlikehold og avinstallasjon av vern og sambandsløsninger.

Equinor vil ikke få kompensasjon fra nettselskapet eller Statnett for tiden de evt er uten strøm.

Equinor må eie deler av Kollsnes stasjon

For å kunne koble til disse plattformene, er det også nødvendig å utvide omformerstasjonen på Kollsnes. Statnett skriver at det må skje i samarbeid med Equinor, og at deler av anlegget vil bli kundespesifikt og skal eies av Equinor. Dette prosjektet kan stå ferdig i 2023.

Equinor har i konsesjonssøknaden skissert et effektbehov til Troll B og C på inntil 116 MW, med en trinnvis økning fra om lag 60 MW fra oppstart, og en mulig økning til 170 MW fra slutten av 2020-tallet.

Til sammenligning er en moderne vindturbin på 5 MW, mens øver grense for et småkraftverk er 10 MW.

Effektbehovet til Oseberg anslås til inntil 105 MW fra oppstart. Der planlegger Equinor en løsning med full redundans. Det gjelder også for Troll B og C frem til 2025. Etter det planlegges om lag 35-40 MW av effektuttaket uten reserveforsyning.

Søknader om 700 MW mer forbruk i Bergensområdet

Statnett skriver at søknadene fra Equinor kommer samtidig med et stort antall andre søknader i samme område. Det siste året har det kommet henvendelser om nytt og økt strømforbruk på rundt 700 MW i Bergensområdet, tilsvarende forbruket i Trondheim by.

Derfor utreder Statnett, BKK og andre aktører hvilke tiltak som må gjøres i nettet. Utredningen skal være ferdig i høst.

– Vi er nå på full fart inn i den elektriske fremtiden, hvor fossil energi erstattes med fornybar energi. Vi har gjennomført nettforsterkninger som gjør at Norge nå er i en unik posisjon, hvor vi kan elektrifisere samfunnet samtidig som vi kan opprettholde en sikker strømforsyning parallelt med videre nettutvikling, sier Borgen i pressemeldingen.