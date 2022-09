Statnett: Fra 2025 kan Sør-Norge få kraftunderskudd

Dette kommer fram i et notat til regjeringen, skriver E24.

«Med våre prognoser for forbruk og produksjon får vi utover mot 2025-30 et lavere overskudd på energibalansen i Norge i et gjennomsnittsår. Og i Sør-Norge kan vi få en energibalanse ned mot null eller lavere», heter det.

– Elektrifiseringen har gått mye raskere enn vi trodde, med en rekke konkrete prosjekter som ligger an til å øke forbruket fremover, utdyper Gunnar Løvås, konserndirektør for kraft og marked.

Han vektlegger også at det nesten ikke kommer noen nye kraftprosjekter i perioden.

– Derfor ser vi for oss en periode på fem år hvor forbruket vokser raskere enn tilbudet av kraft, sier Løvås.