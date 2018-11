Statkraft vil ha klimanøytralt EU før 2050

Statkraft mener EU bør gå inn for klimanøytralitet innen 2050 i sin nye langtidsplan for klimapolitikken.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen, Vattenfall-sjef Magnus Hall og Fortum-sjef Pekka Lundmark hadde med seg et felles opprop da de møtte EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete i Brussel tirsdag, dagen før EU-kommisjonen legger fram et forslag til ny langtidsplan for klimapolitikken i Europa.

I oppropet tar de tre energilederne til orde for at EU bør heve ambisjonsnivået og gå inn for utslippsnøytralitet innen 2050.

– Vi mener EU bør øke ambisjonene i klimapolitikken slik at man virkelig når 1,5-gradersmålet. Da må man være utslippsnøytral innen 2050, sier Rynning-Tønnesen til NTB på vei ut fra møtet.

– Vi tror også det er realistisk å nå det målet, sier han.

I den nye klimaplanen er det ventet at EU-kommisjonen vil skissere flere alternative scenarioer for klimapolitikken i årene som kommer. Det blir så opp til EU-parlamentet og EUs medlemsland å bestemme hvilket ambisjonsnivå EU skal legge seg på.

Men Cañete selv vil gjerne ha opp ambisjonene, ifølge Rynning-Tønnesen.

– Han personlig gir uttrykk for at han er veldig enig med oss, sier han.