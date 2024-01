Statkraft skal investere opptil 67 milliarder i norsk vann- og vindkraft

Mandag presenterer Statkraft sine planer for norsk vann- og vindkraft de neste årene. Det er snakk om investeringer på mellom 44 og 67 milliarder kroner i oppgraderinger av vann- og vindkraftanlegg i Norge, i tillegg til bygging av nye vindparker på land:

20-35 milliarder kroner i oppgradering og ombygging av norske vannkraftverk.

14-20 milliarder kroner i rehabilitering av dammer og modernisering av eldre vannkraftverk.

10-12 milliarder i fornying av eksisterende og bygging av nye vindparker på land.

Det vil innebære 2500 GWh eller mer vindkraftproduksjon, mer enn en dobling av dagens produksjon I tillegg kommer 1500-2500 MW økt effekt i vannkraftverkene – en økning på 20 prosent i installert effekt.

Ifølge Statkraft skal investeringsplanene være de største i Norge på mange tiår.

Energiminister Terje Aasland (Ap) er også til stede på presentasjonen.

Flere vannkraftprosjekter

Statkraft opplyser at de vurderer 10 til 15 prosjekter som kan være aktuelle for å utvikle ny energiproduksjon og effekt.

Selskapet har tidligere søkt om konsesjon for effektoppgradering av Mauranger kraftverk i Kvinnherad kommune. I tillegg arbeider selskapet emd å legge til rette for oppgradering av Aura kraftverk i Sunndal og installasjon av en tredje turbin i Alta kraftverk i Finnmark.

Først i løypa er et nytt Svean kraftverk i Nidelven i Trondheim, med planlagt investeringsbeslutning i 2024.

Vind på land

Av vindkraft vurderer Statkraft å fornye vindkraftanlegget på Smøla, som ble bygget i 2002, for å kunne fortsette å produsere i 25 nye år.

I tillegg planlegges oppgradering av vindkraftanleggene på Hitra i Trøndelag og Kjøllefjord i Lebesby kommune i Finnmark. Dette er et av fire mulige vindkraftprosjekter i Finnmark som Statkraft nylig meldte inn til NVE. De andre er Nordkyn i Lebesby og Gamvik kommuner, Adamselv i Lebesby og Slettfjellet i Gamvik.

– Nettkapasitet og konsesjonsprosesser vil avgjøre hvilke prosjekter som finner de beste løsningene sammen med lokalbefolkningen, reindriften, kommunene og andre hensyn, som natur- og friluftsinteresser, skriver selskapet.

Statkraft opplyser videre at de i tillegg vurderer mange nye vindkraftprosjekter over hele Norge. De skriver videre at de er i god dialog med grunneiere, kommunene og berørte interessenter.

Statkraft har startet konsesjons- og planprosessen med NVE og Bjerkrheim kommune i Rogaland om å bygge ut 260 MW vindkraft på Moifjellet.

Strømpris

– Vannkraftinvesteringene vil bidra til mer fleksibilitet, gjøre kraftsystemet mer robust og legge til rette for innfasing av vindkraft på land og til havs, noe som vil gi mer kraft inn i det nordiske kraftsystemet, opplyser Statkraft.

Selskapet skriver videre at fremtidens kraftsystem i Norge vil ha behov for både mer effekt og økt fleksibilitet.

– Et samspill mellom fleksibiliteten i norsk vannkraft, kostnadseffektiv landvind og store volumer havvind vil kunne bidra til å sikre både konkurransedyktige strømpriser til norske industribedrifter og forbrukere og en omstilling til et klimavennlig energisystem.

Investeringsplanene presenteres av konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen og nordensjef Birgitte Ringstad Vartdal.