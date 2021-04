Statkraft skal bygge vindkraftverk i Chile

Statkraft skal for første gang bygge vindkraftverk i Chile. Prosjektet skal bidra til å øke produksjonskapasiteten for fornybar energi i landet.

Prosjektet består av tre vindparker, med til sammen 19 turbiner. Vindparkene forventes å produsere over 300 GWh med fornybar energi i året – nok til å forsyne 100.000 chilenske hjem. Prosjektet ligger 124 kilometer sør for hovedstaden Santiago, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Chile er et attraktivt marked for Statkraft, og vi ønsker å utnytte vår ekspertise både innen kraftproduksjon og markedsoperasjoner til å dekke markedets ulike behov. Samt levere fornybar energi til store industrielle kunder, sier konserndirektør for internasjonal kraftproduksjon Jürgen Tzschoppe i Statkraft.

Oppstart i 2022

Byggestart blir i løpet av andre halvdel av 2021, og de første vindturbinene forventes å være i drift fra oktober 2022.

Torsa vindprosjekt Antall turbiner: 19 Installert effekt: 102 MW Turbinleverandør: Nordex Turbintype: N163/5.X Årlig produksjon: Mer enn 300 GWh Lokasjon: Nord i O’Higgins-regionen, 124 km sør for Santiago Forventet byggestart: Andre halvdel av 2021 Forventet ferdigstillelse: Desember 2022 Tre vindparker: Cardonal – ferdigstilles oktober 2022 Manantiales – ferdigstilles november 2022 Los Cerillos – ferdigstilles desember 2022

Prosjektet vil benytte vindturbinen Nordex N163/5.X, den samme typen som benyttes i Statkrafts pågående Ventos de Santa Eugenia-prosjekt (519 MW) i Brasil. Med en diameter på 163 meter vil hver turbin utnytte vinden fra et areal på størrelse med nesten tre fotballbaner.

Statkraft har vært til stede i Chile siden 2014, hvor selskapet i dag har en produksjonskapasitet på 209 MW og en årlig kraftproduksjon på 747 GWh (2020).