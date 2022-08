For tre år siden sa Christian RynningTønnesen at Statkraft skulle slutte å bygge vindkraft på land i Norge. - Vi leste opinionen slik at det ville bli så mye motstand at det var fåfengt av oss. Men hvis man nå starter konsesjonsbehandling igjen, mener jeg at det er riktig at Statkraft er med på det. F Foto: Statkraft