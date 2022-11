– Nå legger regjeringen siste hånd på et viktig arbeid for å bidra til at de som trenger å sikre seg mot store svingninger i strømutgiftene, får en reell mulighet til det, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Avtalen innebærer at kraftselskapene maksimalt kan ta et prispåslag på 2,5 øre per kilowattime og et fastbeløp på maksimalt 99 kroner per målepunkt. Forslaget skal nå behandles i Stortinget.

Statkraft og Fjordkraft starter salget

Vedum sier til NTB at disse klargjøringene vil gjøre at bransjen i større grad vil kunne tilby fastprisavtaler. Han sier også at regjeringen har lagt stor vekt på å rådføre seg med både kraftnæringen og andre aktører underveis.

Statkraft har åpenbart vært involvert i arbeidet, for like etter at forslaget ble kjent, kunngjorde Statkraft at de forbereder tilbud om fastpriskontrakter til strømleverandøren Fjordkraft.

Fjordkraft vil starte salget av fastprisavtaler til bedrifter fra begynnelsen av desember, med levering fra nyttår. Statkraft arbeider også for å tilby fastprisavtaler til næringslivet gjennom andre strømleverandører.

Statkraft skriver at det er avklaringen om maksimalt påslag som gjør det mulig for strømleverandører å tilby slike avtaler.

– Vi gjør nå alt vi kan for å kunne tilby fastprisavtaler til næringslivet via ulike strømleverandører. Vi forventer at det vil være en vesentlig interesse for dette i markedet, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen i meldingen.

Energi Norge: fremdeles svært inngripende

Kraftbransjens organisasjon Energi Norge kaller forslaget en viktig avklaring om kraftskatten, men skriver i en pressemelding at skattepakken fortsatt svekker energiomstillingen.

– Det er bra at regjeringen tar inn over seg hvor skadelig deres første skattepakke var, og med det gjør endringer. Men forslaget er fremdeles svært inngripende og uheldig innrettet. Vi har god skikk i Norge for å utrede slike store politiske vedtak. I dette tilfellet er det snekret sammen i all hast og så justert underveis i debatten, skriver direktør Knut Kroepelien i meldingen.

Regjeringen har foreslått en høyprisavgift på kraftinntekter over 70 øre/kWt. Nå endrer de innretningen, slik at høyprisbidraget beregnes på månedsbasis, ikke timebasis. Regjeringen legger også til grunn at høyprisavgiften skal avvikles innen utgangen av 2024.

Energi Norge mener at det «begrenser skaden», men at avgiften heller bør regnes ut fra årssnitt, da månedssnitt kan påvirke vanndisponeringen. De mener også at Stortinget må utrede forslaget om økt grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft grundigere, blant annet når det gjelder prissikring.

– Vi stiller oss fremdeles undrende til at regjeringen ønsker å skatte fornybar kraft hardere enn petroleum, skriver Kroepelien i meldingen.