Statkraft kjøper vindkraft i Irland

Statkraft har kjøpt vindkraftvirksomheten til Element Power Group og overtar dermed Element Power Ireland Ltd og tre britiske prosjektselskaper, opplyser Statkraft i en pressemelding.

Vindkraftprosjektene utgjør cirka 1.300 MW i Irland og 250 MW i Storbritannia.

Transaksjonen ble gjennomført 2. oktober, og Statkraft overtar omtrent 50 medarbeidere.

Vil vokse i Irland

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og har en ambisjon om å eie 6000 MW vindkraft og 2000 MW solenergi innen 2025. Med dette oppkjøpet får de 1550 nye MW inn i selskapets vindprosjekter.

Hoveddelen (1300 MW) er i Irland, men porteføljen inneholder også prosjekter i Storbritannia, Finland og Sverige.

Irland er et av vekstmarkedene for vindkraft i Statkrafts nye strategi. I dag eier og drifter Statkraft 11 vindparker med en samlet installert effekt på nesten 1000 MW i Norge, Sverige og Storbritannia. I tillegg er Statkraft majoritetseier i Fosen Vind, som bygger ut 1.056 MW vindkraft i Midt-Norge, Europas største vindkraftprosjekt.

Kabel fra Irland til Storbritannia

Element er eid av det amerikanske private equity-selskapet Hudson Clean Energy Partners, som siden i vår har jobbet med å selge selskapet.

– Vi er spesielt tilfreds med å inngå en slik avtale med Statkraft, som er godt posisjonert og har ambisiøse vekstplaner. Statkraft overtar et godt team og en betydelig portefølje som samlet vil gjøre selskapet i stand til å ta en ledende rolle i disse markedene, sier administrerende direktør Mike O'Neill i Element Power i Statkrafts pressemelding.

Administrerende direktør i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen

Ifølge The Times ønsker Element også å selge Greenlink, som er en 500MW mellomlandforbindelse mellom Storbritannia og Irland. Element Power har i flere år ønsket å utvikle et stort nettverk av irske vindparker for å forsyne det britiske markedet, men ifølge The Times ble planene lagt på is fordi det har tatt for lang tid å få til en avtale mellom de to landene.

I pressemeldingen fra Statkraft sier imidlertid direktør Mike O'Neill at de vil fortsette å utvikle Greenlink.

Store investeringer i Norge

Statkraft er allerede Europas største produsent av fornybar energi, og har 3500 ansatte i 16 land. I forrige uke annonserte selskapet at de vil investere 10-15 milliarder kroner årlig i fornybar energi mellom 2019 og 2025. Målet er en kapasitet på 6GW vind og 2GW solenergi.

– Dette oppkjøpet passer perfekt inn i vår vekststrategi for vindkraft på land. I tillegg til prosjektene overtar vi en svært dyktig organisasjon i Irland og Storbritannia, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

Norge vil fortsatt være det største enkeltmarkedet for investeringer med 26 prosent. Statkraft estimerer at resten av Europa vil få 42 prosent av investeringene, mens land utenom Europa (i hovedsak Sør-Amerika og India) vil få 32 prosent.

I tillegg kommer fornyelse av norske vannkraftverk, som alene utgjør om lag 1,2 milliarder kroner årlig.