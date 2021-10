Statkraft kjøper 43 vindkraftverk i Tyskland og Frankrike

Statkraft tar over vindparkene til Breeze Three Energy, som består av 39 vindparker i Tyskland og fire i Frankrike. Partene vil ikke offentliggjøre prisen for denne handelen.

De tyske vindparkene har en samlet installert effekt på 311 megawatt (MW) og består av totalt 187 vindturbiner, som i snitt produserer 463 GWh/år. Vindparkene har turbiner fra ulike leverandører og har stor geografiske spredning; fra Bayern i sør til Schleswig-Holstein i nord.

– Målet er å bli en ledende vind- og solkraftutvikler, med en årlig utviklingstakt på 2,5 til 3 gigawatt ny installert effekt fram mot 2025. Dette oppkjøpet styrker vår posisjon som ledende fornybaraktør i Europa, skriver Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for vind- og solkraft i Europa i en pressemelding.

Vil forlenge levetiden

Det tyske markedet for fornybar energi er Europas største målt i både installert effekt, forventet vekst og potensial for oppgradering og utvidelse, ifølge pressemeldingen. Statkraft skriver at de vil optimalisere driften og forlenge levetiden for deler av porteføljen.

Statkraft har vært til stede i Tyskland siden 1999, og driver både med energiløsninger, energihandel og drift av kraftverk. Tidligere i år annonserte Statkraft at de skal utvikle Rappenhagen vindpark i Nord-Hessen.

De nyanskaffede vindparkene er mellom 13 og 22 år gamle, så gjenstående periode med subsidierer varierer deretter, ifølge pressemeldingen.

35 MW i Frankrike

De franske vindparkene ligger i regionene Normandie, Nouvelle-Aquitaine og Pays de la Loire, og har en samlet installert effekt på 35 MW. De 16 vindturbinene produserer i gjennomsnitt 60 GWh/år.

Statkraft har hatt kontor i Lyon siden 2009. Dette ble åpnet for å selge vannkraftkompetanse, men har siden utvidet til sol- og vindkraft.

Statkraft har ambisjon om å være en ledende fornybaraktør i Europa. I fjor kjøpte de solkraftselskapet Solarcentury for 1,45 milliarder kroner. Solarcentury har 40 storskala-anlegg for solkraft i Spania, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Hellas, Italia og Chile.