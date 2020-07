Statkraft får nei til utsettelse på Kvinesheia og Remmafjellet

NVE har i dag avslått søknadene fra Statkraft om utsatt frist for idriftsetting på Kvinesheia vindkraftverk i Kvinesdal og Lyngdal i Agder, og Remmafjellet vindkraftverk i Orkland kommune i Trøndelag.

Begge prosjektene eies av Statkraft Vind Utvikling, som hadde søkt om utsatt frist til ut 2022 for å bygge de to kraftverkene.

Det fikk det ikke, og dermed står fristen for å igangsette prosjektene innen utgangen av året. Det er ikke mulig å gjennomføre, ifølge Geir Fuglseth, kommunikasjonsansvarlig for Statkrafts utbyggingsprosjekter.

Mener avslaget er «prinsipielt galt»

Men Statkraft har likevel ikke gitt opp.

– Vi mener fortsatt at dette er gode prosjekter, så nå må vi se hvilke muligheter som ligger i disse konsesjonene basert på behandlingen av det nye konsesjonssystemet, sier Fuglseth.

For to uker siden la olje- og energiminister Tina Bru (H) fram en ny stortingsmelding om vindkraft. Samme dag vedtok også Stortinget at det ikke skal gis forlenget frist for idriftsettelse etter 31. desember 2021 for vindkraftverk med gyldig konsesjon.

Statkraft reagerer på at NVE viser til dette i sitt avslag, da de nye reglene ikke har trådt i kraft:

– Vi mener det er prinsipielt galt, sier Fuglseth.

Plan for Kvinesheia 15 vindturbiner, effekt på 90 MW og årsproduksjon på om lag 300 GWh. Plan for Remmafjellet Har konsesjon til å bygge ut 130 MW i tidligere Snillfjord kommune.

– Praksis fram til nå har gitt grunnlag for å søke om en slik utsettelse, mens vedtaket er gitt i lys av stortingsmeldingen som ble lagt fram nå.

Vet ikke om de vil klage

Han vet ikke om Statkraft kommer til å klage på vedtaket.

– Det er for tidlig å si hvordan vi skal behandle det videre. Konsesjonene faller ikke bort selv om fristen for idriftsettelse går ut. Det må ses i lys av det som kommer i den nye stortingsmeldingen.

– Hvorfor har dere ikke satt i gang før?

– Dels fordi vi har jobbet mye med gjennomføringen av Fosen-prosjektet, og dels fordi vi nylig har justert disse prosjektene. Særlig Kvinesheia, hvor vi nesten har halvert antall turbiner og likevel fått økt ytelse. Prosjektene var justert og konsekvensutredet i henhold til ny kunnskap og nå ønsket vi oss mer tid for å realisere prosjektene slik de nå framstår, sier Fuglseth til TU.

NVE mener fem år er nok

NVE viser til at de i november sendte brev til alle konsesjonærer og informerte om frister for idriftsetting normalt ikke vil bli forlenget utover 31.12.2021.

I avslaget skriver NVE at de konstaterer at Kvinesheia og Remmafjellet har hatt anleggskonsesjon i henholdsvis fem og sju år, og at de mener det er nok tid til å gjennomføre prosjektene.

– Vi har ikke gitt avslag på grunn av det nye regelverket, men fordi konsesjonene begynner å bli så gamle at vi ikke mener det er riktig å gi utsatte frister. Skal disse prosjektene bli realisert, må Statkraft søke på nytt og prosjektene behandles etter det nye konsesjonsregimet, sier Rune Flatby, direktør for konsesjoner i NVE.

Skulle bli Statkrafts to siste vindparker i Norge

Han sier at det har vært en praksis at NVE har gitt utsettelse til 2021 fordi elsertifikat-ordningen løper ut da. Men i november i fjor varslet NVE at de ikke ønsker å gi utsatte frister ut over dette.

NVE skriver i avslagene at de ser det som usannsynlig at de to vindkraftverkene kan bygges ferdig innen utgangen av 2021, fordi detaljplanene ikke er behandlet ennå.

Statkraft har tidligere sagt at Kvinesdal og Remmafjellet er de to siste vindparkene de tenker å bygge på land i Norge.

– Vi ser et økende konfliktnivå som vi som næring vil lide under om vi bygger ut mer enn det er folkelig aksept for, sa konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til TU i mars i fjor.