Første juledag var det full stans i all togtrafikk i hele landet på grunn av en kommunikasjonsfeil.

Togkommunikasjonssystemet GSM-R sviktet etter en feil i en brannmur, og Bane Nor besluttet å stenge togtrafikken i hele landet i nærmere 13 timer.

I en ny rapport konkluderer Statens Jernbanetilsyn med at Bane Nor ikke brøt noen regler under togstansen. De viser imidlertid til mange funn og observasjoner som til sammen har ført til en lang rekke anbefalinger til etaten.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Ny TU-app: Les eller lytt til de viktigste teknologinyhetene

– Rapporten har ingen pålegg. Vi har likevel en klar forventning om at virksomhetene tar inn over seg anbefalingene og vurderer og iverksetter mulige tiltak, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens Jernbanetilsyn i en pressemelding.

Må styrke beredskapen

Blant anbefalingene kommer det frem at Jernbanetilsynet mener Bane Nor bør styrke beredskapen og krisehåndteringen i jernbanesystemet.

For å gjøre det viser de til at etaten bør legge beredskapsplaner for langvarig stans i togtrafikken når én eller flere framføringskritiske systemer faller bort, og øve på dette.

Bane Nor bør også få bedre oversikt over kritiske sårbarheter i jernbanesystemet for å forhindre langvarige togstans, avdekke behov for beredskap ved nødsituasjoner og sikre rask normalisering av trafikken.

Tilsynet mener videre at etaten bør kartlegge sårbarheter på alle strekninger og i framføringskritiske systemer bedre, samt sikre at de har oversikt over systemer som skaper redundans i løsninger for togkommunikasjon.

Totalt listes det opp 14 anbefalinger som følge av tilsynet.

Vil følges opp

På tross av at rapporten konkluderer med anbefalinger og ikke pålegg, skriver tilsynet at de vil følge opp at anbefalingene følges.

Bane Nor har nå frist til 21. mars med å komme med en uttalelse om rapporten, før endelig rapport publiseres på Jernbanetilsynets hjemmesider.