Statens energipolitikk fortsetter å svikte

Selv om at vi har hatt gode mengder nedbør flere steder i landet og vannmagasinene fyller seg opp igjen, velger regjeringen å eksportere på full guffe. Norge betaler nå mer i strømpriser enn flere europeiske land og ligger sjelden langt under. Regjeringen har hatt flere muligheter til å ta grep om strømprisene, men velger å ytterligere svikte det norske folk.

Mens næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier at bedrifter kommer til å gå konkurs grunnet strømprisene, bevilger regjeringen ut hundrevis av millioner og gir milliarder i lånegarantier til batterifabrikker som tapper vannmagasinene.

Med Arbeiderpartiet i regjering ser vi en overføring av eierskapet av naturressursene fra folket til kraftselskapene, mener Lars Barstad Løvold, som er leder i Sunnmøre FpU. Foto: Privat

Et underbruk av det nye selskapet ÅEnergi, Morrow, får 150 millioner til å bygge batterifabrikker som ytterligere tapper vannmagasinene. Med Arbeiderpartiet i regjering ser vi en overføring av eierskapet av naturressursene fra folket til kraftselskapene.

Viktig konkurransefortrinn

Billig energi er et utrolig viktig konkurransefortrinn for Norge. Vi har lenge hatt mest metall- og prosessindustri (målt pr. innbygger) og hatt flere store satsninger som nå trues av strømprisene. Flere industriprosjekter har fått nei grunnet strømmangelen flere steder i Norge. Flere norske bedrifter har overlevd to verdenskriger, men går nå konkurs grunnet de høye strømprisene.

Regulering er nødvendig

Dette er en av mange grunner til at vi trenger å regulere vannkraften. Fremskrittspartiet vil regulere tømmingen av vannmagasinene slik at fyllingsgraden aldri går under normalen for sesongen.

Billig energi er ikke bare viktig for industrien, men også for alle norske husholdninger. Dagens regjering har vist en total mangel på handlekraft, vi trenger å ta tilbake kontrollen over naturressursene. Norske husholdninger og bedrifter skal ikke måtte ta konsekvensen av en feilslått politikk i Europa.