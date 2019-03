Staten opphevet patentet til gründerne. Nå får de det tilbake

Staten opphevet i fjor patentet på et nett for å beskytte oppdrettsfisk mot lakselus. Bak oppfinnelsen står selskapet Calanus og datterselskapet Salgard i Tromsø.

Gründerne gikk rettens vei i et forsøk på å få patentet tilbake. Nylig vant de saken.

Oslo tingrett slår fast at vedtaket til den statlige Klagenemnda for industrielle rettigheter er ugyldig.

Dommen ble først omtalt av bransjenettstedet Intrafish (krever innlogging).

Gründerne mener vedtaket fra den statlige Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er ugyldig.

Nå må KFIR betale gründernes saksomkostning på over 2,2 millioner kroner.

Klaget inn av konkurrent

Bakgrunnen for søksmålet var at KFIR opphevet nett-patentet i januar 2018.

Patentet var klaget inn av konkurrenten Mørenot.

Tidligere er to selskaper dømt for å ha krenket nettopp patentet som nå ble opphevet. Dersom Salgard hadde tapt saken mot staten og ikke fått endret vedtaket, kunne det blitt dyrt for selskapet.

De dømte selskapene varslet nemlig at de vurderte store erstatningskrav, etter at patentet ble opphevet.

Kunne brukt droner

Et sentralt stridstema i saken var hvorvidt en test av nettet i en avsidesliggende fjord i Nord-Norge innebar at oppfinnelsen var offentliggjort før patentsøknaden var levert, og dermed ikke patenterbar. Dette var en del av KFIRs begrunnelse for å oppheve patentet.

Slik retten oppfattet KFIR, hadde de tatt utgangspunkt i en hypotetisk situasjon «hvor representanter fra allmennheten – i form av et team med fagpersoner – oppholder seg kontinuerlig utenfor oppdrettsanleggets beskyttelsessone».

Nemnda hadde lagt til grunn at en fagperson «kan ta i bruk ulike tekniske hjelpemidler under sine observasjoner – som for eksempel kikkert og droner». Med hjelpemidler kunne dermed en fagperson forstått sentrale detaljer ved oppfinnelsen.

Retten var uenig med KFIR her og mener forsøket ikke innebar at oppfinnelsen var offentliggjort.

«Selv om det rettslige utgangspunktet er at en oppfinnelse er tilgjengelig dersom den kan observeres – og at det er muligheten for slik observasjon som er avgjørende – mener retten at vilkåret om allmenn tilgjengeliggjøring må vurderes mer konkret opp mot omstendighetene i den enkelt sak enn KFIR har gjort i sitt vedtak», heter det i dommen.

Et annet stridstema var hvorvidt opplysninger om oppfinnelsen i en søknad om forskningsmidler innebar at oppfinnelsen var offentliggjort. Også her møtte KFIR motbør. Retten slo fast at søknaden ikke var allment tilgjengelig før patentsøknaden var levert.

Disse to vurderingene gjorde at staten tapte saken mot gründerne.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å innhente en kommentar fra partene i saken, uten å lykkes.

Calanus avviklet i fjor driften sitt heleide datterselskap Salgard 2018, for at selskapet skulle konsentrere seg om kjernevirksomheten raudåte. Patentet er blitt ut-lisensiert til selskapet NWP.

Dommen er fortsatt ikke rettskraftig, siden ankefristen ikke har gått ut.