Staten brukte mindre oljepenger enn ventet i fjor Oljepengebruken gikk ned i fjor. Nå er statsregnskapet gjort opp, og det ble 27 milliarder kroner til overs.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har vært opptatt av at dagens regjering ikke kan bruke like mye oljepenger som tidligere. Nå viser fjorårets regnskap at det ble brukt mindre enn planlagt. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB